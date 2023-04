Bercerita tentang Liburan dalam Bahasa Inggris

LIBURAN menjadi aktivitas yang dinantikan semua orang. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu. Seperti jalan-jalan, makan, menonton, atau sekadar bersantai di rumah.

Tentunya pengalaman seru itu dapat dituangkan dalam cerita. Bahkan siswa dan siswi biasanya diminta menceritakan liburan mereka kepada teman sekelas dan guru.

Nah bagaimana kalau diminta menulis pengalaman liburanmu dalam bahasa Inggris? Seperti dilansir dari laman English Academy, berikut adalah contoh dari cerita tentang liburan, dalam bahasa Inggris.

1. Cerita Liburan di Rumah

During my holiday break, I decided to spend some time at home. It was a welcome change from my usual routine of going to school and doing homework.

I spent the first few days just relaxing and catching up on some much-needed sleep. I also spent a lot of time with my family, which was nice because we don't always get to spend as much time together as we would like.

One of the things I enjoyed most about being at home was being able to cook my own meals. I love to cook, and I was able to try out some new recipes that I had been wanting to try. I also made some of my favorite dishes, like my mom's famous lasagna and my dad's delicious grilled chicken.

Another thing I enjoyed was being able to catch up on some of my favorite TV shows and movies. I was able to watch a lot of new releases that I had missed while I was busy with school. I also spent some time playing video games and reading books, which was a nice way to relax and unwind.

Overall, I had a great time spending my holiday break at home. It was a much-needed break from my usual routine, and it was nice to be able to spend some quality time with my family. I'm already looking forward to my next holiday at home.

Artinya:

Selama liburan saya, saya memutuskan untuk menghabiskan waktu di rumah. Ini adalah perubahan yang diharapkan dari rutinitas saya yang biasanya pergi ke sekolah dan mengerjakan PR.

Saya menghabiskan beberapa hari pertama hanya beristirahat dan mengambil beberapa jam tidur yang sangat dibutuhkan. Saya juga menghabiskan banyak waktu dengan keluarga saya, yang menyenangkan karena kami tidak selalu bisa menghabiskan sebanyak waktu bersama yang kami inginkan.

Salah satu hal yang paling saya sukai tentang tinggal di rumah adalah bisa memasak makanan sendiri. Saya suka memasak, dan saya bisa mencoba beberapa resep baru yang sudah lama ingin saya coba. Saya juga membuat beberapa hidangan favorit saya, seperti lasagna terkenal ibu saya dan ayam panggang lezat ayah saya.

Hal lain yang saya sukai adalah bisa menyegarkan kembali beberapa acara TV dan film favorit saya. Saya bisa menonton banyak rilis baru yang saya lewatkan saat saya sibuk di sekolah. Saya juga menghabiskan beberapa waktu bermain video game dan membaca buku, yang menyenangkan untuk beristirahat dan melepaskan stres.

Secara keseluruhan, saya menikmati waktu liburan di rumah. Ini adalah istirahat yang sangat dibutuhkan dari rutinitas saya yang biasa, dan menyenangkan bisa menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga saya. Saya sudah sangat menantikan liburan berikutnya di rumah.

2. Cerita Liburan di Tempat Nenek

I recently spent my holiday break at my grandmother's house. It was a great experience because I don't get to see her very often, and I always enjoy spending time with her.

The first few days were spent catching up and getting to know each other better. My grandmother told me stories about her life and shared some of her wisdom and advice with me. It was interesting to hear about her experiences and to learn from her.

One of the things I enjoyed most was helping my grandmother with some of her chores and errands. I helped her with things like grocery shopping, cleaning the house, and gardening. It was a nice way to spend time together and to feel useful.

Another highlight of my trip was getting to try some of my grandmother's home-cooked meals. She is an amazing cook, and I always look forward to trying her delicious dishes. She made me some of my favorites, like her famous chicken soup and her delicious apple pie.

Overall, I had a great time spending my holiday break at my grandmother's house. It was a nice change of pace from my usual routine, and I enjoyed spending quality time with my grandmother. I'm already looking forward to my next visit.

Artinya

Saya baru saja menghabiskan liburan musim dingin di rumah nenek saya. Ini adalah pengalaman yang sangat bagus karena saya jarang bertemu dengannya, dan saya selalu senang menghabiskan waktu bersamanya.

Beberapa hari pertama dihabiskan dengan mengejar dan saling mengenal satu sama lain lebih baik. Nenek saya menceritakan kepada saya tentang kehidupannya dan memberikan beberapa nasihat dan wawasannya kepada saya. Menarik untuk mendengar pengalaman-pengalamannya dan belajar darinya.

Salah satu hal yang paling saya sukai adalah membantu nenek saya dengan beberapa pekerjaan rumah dan urusannya. Saya membantunya dengan hal-hal seperti berbelanja kebutuhan sehari-hari, membersihkan rumah, dan mengurus kebun. Ini adalah cara yang bagus untuk menghabiskan waktu bersama dan merasa bermanfaat.

Yang lain yang menjadi sorotan dari perjalanan saya adalah bisa mencoba beberapa makanan yang dibuat oleh nenek saya sendiri. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang luar biasa, dan saya selalu tidak sabar untuk mencoba masakannya yang lezat. Dia membuat beberapa makanan favorit saya, seperti sup ayam terkenalnya dan pie apel yang lezat.

Secara keseluruhan, saya sangat menikmati menghabiskan liburan musim dingin di rumah nenek saya. Ini adalah perubahan yang bagus dari rutinitas saya yang biasa, dan saya senang menghabiskan waktu berkualitas dengan nenek saya. Saya sudah tidak sabar untuk kunjungan berikutnya.

3. Cerita Liburan di Hotel

I had been looking forward to my summer holiday for months, and two weeks ago I was thrilled when I finally booked a stay at a luxurious five-star hotel. The hotel was located in a beautiful coastal town, and it had everything I could possibly want for a relaxing and indulgent holiday.

As soon as I arrived, I was greeted by the friendly staff and shown to my spacious and elegantly decorated room. The hotel had a range of amenities, including a spa, fitness center, and several restaurants and bars.

Over the course of my stay, I took full advantage of everything the hotel had to offer. I spent my days lounging by the pool, getting massages at the spa, and trying out all the different restaurants. In the evenings, I would often sit out on my balcony and watch the sunset with a glass of champagne.

The hotel also offered a range of activities and excursions, so I took the opportunity to go scuba diving and visit some of the local attractions.

What an incredible holiday. The hotel exceeded all my expectations and I returned home feeling pampered and rejuvenated. I was grateful to have had the opportunity to experience such luxury and relaxation, and I couldn't wait to plan my next staycation.

Artinya

Saya sudah menantikan liburan musim panas saya selama beberapa bulan, dan dua minggu yang lalu saya sangat senang saat akhirnya memesan menginap di sebuah hotel bintang lima yang mewah. Hotel tersebut terletak di sebuah kota pantai yang indah, dan memiliki segala yang saya inginkan untuk liburan yang santai dan nikmat.

Setelah tiba, saya disambut staf yang ramah dan diantarkan ke kamar saya yang luas dan elegan terdecorasi. Hotel tersebut memiliki berbagai fasilitas, termasuk spa, pusat kebugaran, dan beberapa restoran dan bar.

Selama menginap, saya memanfaatkan seluruh fasilitas yang ditawarkan hotel tersebut. Saya menghabiskan hari-hari saya di tepi kolam renang, mendapatkan pijat di spa, dan mencoba semua restoran yang berbeda. Di malam hari, saya sering duduk di balkon saya dan menonton sunset dengan segelas champagne.

Hotel tersebut juga menawarkan berbagai aktivitas dan ekskursi, jadi saya mengambil kesempatan untuk diving dan mengunjungi beberapa tempat wisata lokal.

Apakah liburan yang luar biasa. Hotel melebihi semua ekspektasi saya dan saya kembali ke rumah merasa diperlakukan dengan baik dan segar kembali. Saya bersyukur atas kesempatan untuk mengalami kemewahan dan kesantunan tersebut, dan saya tidak sabar untuk merencanakan liburan di hotel lain di masa depan.

4. Cerita Liburan di Bali

Last semester break, I went on vacation to Bali, Indonesia. It was my first time visiting the beautiful island, and I was excited to experience all that it had to offer.

I arrived in Bali and checked into my hotel, which was located in the bustling city of Kuta, near Kuta beach. From my room, I could see the sandy beaches and crystal clear waters of the Indian Ocean.

The first thing I did was explore the local markets, where I found all sorts of interesting souvenirs and handmade crafts. I also tried some of the delicious local food, including spicy satay and sweet fruit smoothies.

One day, I decided to take a trip to the iconic rice terraces of Ubud. The drive through the countryside was breathtaking, with green fields and towering palm trees as far as the eye could see. When I arrived at the terraces, I was in awe of the beauty and tranquility of the place. I spent hours exploring the winding pathways and taking in the stunning views.

Later that week, I decided to go snorkeling at one of Bali's many coral reefs. The water was warm and clear, and I saw all sorts of colorful fish and other marine life. It was one of the most amazing experiences of my life.

I also made time to relax on the beach and soak up the sun. I spent hours lounging on a comfortable beach chair, reading a book and sipping on a cold drink.

Although I spent lots of money, but my time in Bali was unforgettable. I can't wait to go back and experience all that the island has to offer once again.

Artinya

Liburan semester lalu, saya pergi berlibur ke Bali, Indonesia. Ini adalah pertama kalinya saya mengunjungi pulau yang indah ini, dan saya sangat bersemangat untuk merasakan semua yang ditawarkannya.

Saya tiba di Bali dan check in ke hotel saya, yang terletak di kota Kuta yang ramai, dekat pantai kuta. Dari kamar saya, saya bisa melihat pantai berpasir dan perairan Samudera Hindia yang jernih.

Hal pertama yang saya lakukan adalah menjelajahi pasar lokal, di mana saya menemukan segala macam suvenir dan kerajinan tangan yang menarik. Saya juga mencoba beberapa makanan lokal yang enak, termasuk sate pedas dan smoothie buah manis.

Suatu hari, saya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sawah ikonik Ubud. Berkendara melewati pedesaan sangat mempesona, dengan ladang hijau dan pohon palem yang menjulang sejauh mata memandang. Ketika saya tiba di teras, saya kagum dengan keindahan dan ketenangan tempat itu. Saya menghabiskan waktu berjam-jam menjelajahi jalur yang berkelok-kelok dan menikmati pemandangan yang menakjubkan.

Belakangan minggu itu, saya memutuskan untuk pergi snorkeling di salah satu dari sekian banyak terumbu karang di Bali. Airnya hangat dan jernih, dan saya melihat berbagai jenis ikan berwarna-warni dan biota laut lainnya. Itu adalah salah satu pengalaman paling menakjubkan dalam hidup saya.

Saya juga meluangkan waktu untuk bersantai di pantai dan berjemur di bawah sinar matahari. Saya menghabiskan berjam-jam bersantai di kursi pantai yang nyaman, membaca buku dan menyeruput minuman dingin.

Meskipun saya menghabiskan banyak uang, tapi waktu saya di Bali tak terlupakan. Saya tidak sabar untuk kembali dan mengalami semua yang ditawarkan pulau ini sekali lagi. (Z-3)