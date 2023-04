Program Merdeka Belajar Diterapkan Dalam Kerja Sama PNJ Dan LVTC

SEJAK Juni 2022, Liuzhou Vocational and Technical Collage (LVTC), Tiongkok, menandatangani kerja sama dan kemitraan dengan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) dengan didampingi oleh industri LiuGong. Kemitraan ini bukan hanya sekedar University to University (U to U) tapi sudah menjadi University to University and Business (U to U B).

"Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sudah diterapkan dalam kerja sama ini. LVTC dan LiuGong bahkan sudah menyiapkan materi bahan ajar dalam Bahasa Indonesia untuk digunakan dalam perkuliahan mahasiswa-mahasiswa indonesia yang mengikuti program tersebut," jelas Yudil Chatim atase pendidikan dan kebudayaan KBRI Beijing dalam kekerangan yang diterima, Senin (10/4).

Dikatakan, saat ini sudah ada kelas khusus bagi 80 mahasiswa PNJ secara daring dan LVTC menambahkan kelas bahasa mandarin sebanyak 4 kali dalam seminggu. Menurut Chatim, 20 mahasiswa terbaik dari program tersebut akan mendapatkan beasiswa dari LiuGong untuk dapat berkuliah secara luring di Liuzhou selama satu semester dimulai pada September 2023 yang akan dilakukan di kampus Liuzhou dan juga sekaligus program magang di industri LiuGong.

Lebih jauh, Chatim mengatakan link and match antara kampus vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri merupakan satu kesatuan dalam program kemitraan maupun penyelarasan kurikulum dan bahan ajar perkuliahan, dan bahkan beberapa diantaranya sudah sampai kepada program hilirisasi produksi industri. "Kami sangat berharap program kemitraan dan penyelarasan antara satuan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri ini akan berkelanjutan dan berkesinambungan serta dapat menjadi percontohan bagi kampus-kampus dan industri-industri lain di Indonesia dan Tiongkok," ungkap Chatim.

LVTC sendiri menyelenggarakan program diploma 3 tahun dengan program studi utama automobile industry, machinery industry, dan metallurgical industry. Kampus ini pun memiliki mitra dari berbagai industri yang berada di kota tersebut seperti SAIC-GM-Wuling Automobile (SGMW), Guangxi LiuGong Group Co., Ltd., Guangxi Liuzhou Iron and Steel Group, dan Guangxi Automobile Group Co.,Ltd. (RO/R-2)