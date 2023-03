Aryaduta Menteng Gelar Program ‘Switch Off’ dalam Gerakan Earth Hour 2023

ARYADUTA Menteng akan bergabung dengan jutaan orang di seluruh dunia untuk memadamkan lampu di kawasan hotel selama satu jam sebagai bagian dari Earth Hour, gerakan akar rumput terbesar di dunia untuk lingkungan. Dengan mengambil bagian dalam acara global ini, Aryaduta Menteng akan mengukuhkan komitmennya untuk #Connect2Earth saat Earth Hour.

Tema tahun ini adalah 'Switch Off for a Better Tomorrow' yang merefleksikan komitmen Hotel untuk berperan serta secara aktif untuk mendukung lingkungan hidup untuk masa depan bumi ini. Aryaduta Menteng telah membuat serangkaian acara untuk menghibur para tamu dan mengedukasi tentang pentingnya inisiatif ini. Para tamu diundang untuk bergabung dalam acara seremonial di lobi, disambut oleh minuman selamat datang dan makanan ringan bertema 'Earth Hour' diiringi musik akustik.

Pihak Hotel juga ingin menyebarkan kesadaran untuk gerakan mengurangi sampah, dan mendorong para tamu untuk melakukan hal yang sama dengan memberikan tas belanja yang dapat digunakan kembali kepada semua peserta dalam acara Earth Hour.

Berlokasi di pusat kawasan bisnis, Aryaduta Menteng menawarkan lokasi yang strategis, dan menempatkan hotel ini menjadi bagian dari sejarah Kota Jakarta yang berkembang di era modern. Pusat perbelanjaan besar, area kuliner yang mengesankan, dan pusat hiburan berada dijangkauan area Aryaduta Menteng, sehingga tamu hotel memiliki kenyamanan dan berbagai pilihan untuk bereksplorasi secara lebih mudah.

Aryaduta Menteng telah berdiri sebagai Hotel Bintang 5 yang dikenal sejak tahun 1970an, dan menjamin pengalaman tamu yang berkesan dengan fasilitas dan pelayanan yang lengkap. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Aryaduta Menteng, silahkan untuk menghubungi +62 21 2352 1234 atau mengunjungi aryaduta.com. (S-4)