BINUS Pertahankan Posisi 1 di Private University Ranking ASEAN+ 2023

BINUS UNIVERSITY mempertahankan posisi sebagai perguruan tinggi nomor 1 di Asia Tenggara dalam pemeringkatan AppliedHE Private University Ranking: ASEAN+ 2023.

BINUS UNIVERSITY dinilai konsisten dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan indikator penilaian yang dilakukan pada 6 bidang, yaitu: Teaching and Learning (40%), mengukur kepuasan mahasiswa terhadap pengajaran, fasilitas, serta rasio dosen terhadap mahasiswa. Employability (15%), mengukur prosentase lulusan yang bekerja atau melanjutkan studi dan prosentase responden yang dipantau setelah kelulusan (alumni tracer study).

Research (15%), mengukur jumlah penelitian yang berdampak (dan sering dikutip). Selain itu mengukur jumlah publikasi per fakultas (dalam 5 tahun terakhir) dan sitasi per publikasi. Community Engagement (10%), mengukur keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan sosial dan lingkungan, dukungan kepada mahasiswa (bantuan atau beasiswa), dan jumlah eksposur pemberitaan di media.

Internationalization (10%), mengukur jumlah mahasiswa dan fakultas internasional di kampus, baik sebagai pertukaran mahasiswa atau mahasiswa yang mencari gelar, selain itu bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah secara virtual dari luar negeri. Dan Institutional Reputation (10%), diperoleh berdasar nominasi yang diberikan oleh sesama perguruan tinggi.

Berdasarkan penilaian atas keenam indikator tersebut, BINUS UNIVERSITY dinobatkan sebagai perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara.

“Terima kasih atas pengakuan yang diberikan AppliedHE kepada BINUS UNIVERSITY. Apresiasi sebesarnya kepada seluruh BINUSIAN yang terus berkomitmen memberikan yang terbaik sehingga proses penyelenggaraan pendidikan di BINUS UNIVERSITY sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh AppliedHE. Hal ini juga tidak lepas dari dukungan dan kepercayaan dari seluruh stakeholders; pemerintah, orang tua, industri, dan masyarakat yang terus memberikan motivasi memantapkan langkah BINUS UNIVERSITY menjadi Perguruan Tinggi Indonesia Berkelas Dunia,” ujar Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, M.M. selaku Rektor BINUS UNIVERSITY.

Pada pemeringkatan 2023 kali ini, AppliedHE: ASEAN+ tidak hanya memeringkat universitas dari ASEAN (Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) saja, namun juga memeringkat universitas dari luar ASEAN, yaitu Azerbaijan, Bangladesh, Hong Kong, Kazakhstan, dan Taiwan. Dari Indonesia sendiri, terdapat 7 perguruan tinggi yang masuk dalam jajaran pemeringkatan ini.

AppliedHE Private University Ranking: ASEAN+ 2023 memberikan gambaran bagi masyarakat terutama calon mahasiswa dan orang tua dalam menentukan perguruan tinggi terbaik dalam perjalanan mereka menempuh pendidikan tinggi

Pada negara di Asia Tenggara, perguruan tinggi swasta memegang peranan penting dalam membina sumber daya manusia dan memperluas akses masyarakat dalam mengenyam pendidikan tinggi.

Pengakuan ini menjadi bukti atas komitmen BINUS UNIVERSITY sebagai perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia untuk terus memberikan dampak kepada masyarakat sesuai dengan visi BINUS UNIVERSITY “A World-class university, Fostering and Empowering the society in building and serving the nation.” (RO/E-1)