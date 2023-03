Sukses di Ranah Bumbu Dapur, Sasa Kini Rambah Pasar Es Krim

SETELAH dikenal dengan produsen bumbu dapur, Sasa kini merambah pasar makanan penutup dengan meluncurkan Sasa Ice Cream yang merupakan kombinasi produk-produk unggulan Sasa, yaitu Sasa MSG dan Sasa Santan dengan rasa yang unik.

Terdapat empat varian Sasa ice cream yang dijual seharga Rp25.000/cup. Yakni varian I Am Special-Taro Ice Cream), Swagger Lover-Tiramisu Ice Cream, Call-A-Sun-Bubble Gum Flavored Ice Cream, dan yang terakhir varian Oh my Glow-Black Sticky Rice Coconut Ice Cream.

Lebih dari 10.000 gelas (cup) es krim akan dihidangkan Sasa Ice Cream Truck di berbagai wilayah di Jakarta, yaitu Sasa Office pada 3 Maret 2023, Sound of Love Festival di Tennis Indoor Senayan 4-5 Maret 2023, Thamrin 10 pada 10 Maret 2023, CFD di FX Sudirman pada 12 Maret 2023, dan Cove at Batavia PIK pada 18 Maret 2023.

“Sasa Ice Cream merupakan salah satu produk inovasi dari PT Sasa Inti yang mana kami ingin memperlihatkan bahwa produk-produk Sasa tidak hanya bisa digunakan untuk makanan-makanan berat saja, tapi produk-produk Sasa juga bisa dipakai sebagai hidangan penutup tanpa mengurangi kelezatan rasa," kata Aldina Bahri, Brand Representative PT. Sasa Inti.

Tidak hanya es krim, beragam promo menarik juga ditawarkan oleh Sasa Ice Cream Truck. Mulai dari pembelian pertama akan mendapatkan stiker eksklusif, beli 2 cup SASA Ice Cream dapat kipas eksklusif, beli 3 cup akan mendapatkan enamel, beli 4 cup ice cream akan mendapatkan tote bag, dan apabila membeli 5 cup ice cream maka akan mendapatkan gratis kaos eksklusif.

Selain menikmati kelezatan es krim dan mendapatkan berbagai hadiah menarik, para pengunjung Sasa Ice Cream Truck juga berkesempatan untuk berfoto di booth Sound of Love.

"Cukup tunjukkan struk pembelian Sasa Ice Cream, kamu bisa berfoto di booth Sound of Love, satu struk akan mendapatkan satu kali cetak foto. Pengunjung bisa melakukan cetak foto selanjutnya dengan membeli Sasa Ice Cream lagi," pungkas Aldina.

(RO/Z-5)