Cegah Salah Gendong Bayi, Mere et Moi Gelar Kelas Gratis

MENGGENDONG bayi merupakan aktivitas yang seharusnya menyenangkan untuk seorang ibu. Dengan menggendong, ibu bisa meningkatkan bonding atau ikatan emosional dengan si buah hati. Selain itu, menggendong memungkinkan ibu untuk multitasking, yakni memudahkan ibu dalam menjaga bayi sambil menjalankan aktivitas sehari-hari.

Namun sering kali ibu merasa kesusahan saat menggendong akibat rasa pegal dan hal lain. Perlu diketahui juga bahwa saat kita salah menggendong dapat berakibat displasia pinggul pada anak. Kondisi ini merupakan gangguan yang terjadi akibat tulang-tulang sendi di pinggul tidak sejajar dengan benar dan menyebabkan sendi tersebut menjadi longgar dan keluar dari persendiannya.

"Kesalahan dalam menggendong bayi bisa jadi salah satu penyebab displasia pinggul. Kondisi ini harus dicegah dengan menggunakan gendongan bayi yang tepat dan mempelajari cara menggendong bayi yang benar," kata Cesilia Octaviana, founder brand lokal Mere et Moi yang berfokus pada industri maternity & baby, khususnya gendongan bayi, dalam keterangan tertulis, Minggu (26/2). Melalui Mere et Moi yang didirikan pada 2016, Cesilia berdedikasi untuk mewujudkan produk gendongan yang nyaman dan aman tetapi tetap stylish. Tak hanya menyediakan produk gendongan bayi, Mere et Moi mengadakan edukasi yakni semua pembeli mendapat kesempatan untuk mengikuti kelas babywearing secara gratis setiap pembelian produk gendongannya.

"Kami bekerja erat dengan Certified Babywearing Consultant dan sangat mengedepankan keamanan dalam menggendong. Karena jika salah menggendong, bisa berakibat fatal untuk perkembangan tulang bayi. Kelas babywearing diadakan agar setiap ibu bisa belajar menggendong yang benar dan bebas dari rasa pegal, serta tidak perlu khawatir salah menggendong anak," tutur Cesilia. Mere et Moi telah memperoleh berbagai penghargaan bergengsi seperti Brand Choice 2022 dan Indonesian Brand Champion 2023. Dalam ajang Apreasiasi Kreasi Indonesia 2022 yang diadakan oleh Kemenparekraf, Mere et Moi juga berhasil menjadi finalis terpilih dari 6.531 merek yang mendaftar. Berbagai penghargaan tersebut menjadikan Mere et Moi sebagai brand lokal dengan produk berkualitas.

Cesilia mengungkapkan bahwa pada tahun lalu, perusahaannya baru saja mengeluarkan inovasi terbaru berupa Flexi Baby Wrap. "Ini merupakan instant baby wrap pertama di Indonesia tanpa ukuran, sehingga tidak terpatok dengan badan penggendong. Baik kurus maupun gemuk, ibu ataupun ayah, semua bisa memakai Flexi Baby Wrap tanpa perlu lagi khawatir salah ukuran," paparnya. Flexi Baby Wrap telah terakreditasi sebagai gendongan yang aman untuk perkembangan tulang bayi oleh International Hip Dysplasia Institute di Orlando, Amerika Serikat. Kini, Mere et Moi sudah mempunyai 12 macam produk gendongan yang bisa dicoba sesuai selera ayah-ibu dan sudah laku ratusan ribu unit sejak berdiri di 2016.

"Dari bahan hingga produksi, semua produk kami diproduksi secara lokal di Indonesia sehingga 100% buatan Indonesia. Kami yakin bisa mengharumkan nama Indonesia di dunia pergendongan internasional. Ini membuktikan bahwa produk gendongan dari brand lokal di Indonesia bisa sekelas dengan merek luar negeri," pungkas Cesilia. Mulai dari Rp50.000-Rp500.000, setiap produknya bisa didapatkan melalui Mere et Moi Official Shop yang ada di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan TikTok Shop. (OL-14)