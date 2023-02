Nucleus Farma Raih Penghargaan di Ajang Inovasi Terbesar Asia

NATIONAL Research Council of Thailand (NRCT) kembali mengadakan lomba Thailand Inventors Day 2023 dengan mengusung tema International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx 2023). Acara ini dilaksanakan di Event Hall 102-104, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand, dengan dihadiri oleh yang mulia Putri Sirindhorn Debarattanasuda Kitivadhanadullasobhak sebagai anak ketiga Raja Bhumibol Adulyadej dan adik Raja Thailand saat ini, Vajiralongkorn.

IPITex merupakan suatu ajang perlombaan di bidang inovasi terbesar di Asia yang dilaksanakan setiap tahun diikuti oleh para inovator. Ini untuk menciptakan kolaborasi antara inventor/organisasi Thailand dan internasional dari berbagai negara di dunia termasuk Kanada, Tiongkok, Kroasia, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Jepang, Laos, Malaysia, Filipina, Polandia, Rumania, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Korea Selatan, Sudan, Taiwan, Inggris, Vietnam, Mesir, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab.

Pada acara itu, Nucleus Farma mempresentasikan produk Onoiwa MX dan Rafa Komsah sebagai obat bahan alam terkemuka dan berkualitas yang membantu pemerintah dalam program kesehatan dan kesejahteraan bangsa. Ini dilakukan secara langsung di depan dewan juri pada masing-masing booth inovator dengan media poster dan Power Point serta video. Penjurian dilakukan oleh tiga orang dari bidang klinis dan industri. Pada acara perlombaan di bidang inovasi ini, Edward Basilianus selaku CEO Nucleus Farma menjelaskan, "Kami secara meyakinkan meraih penghargaan lima awards yaitu 2 gold medal, 1 silver medal, dan 2 special awards medal."

Penghargaan berupa medali emas pada Onoiwa MX Neuraceutical Non-Toxic Drug--world's first oral albumin treatment--made from natural ingredients, medali perak pada Rafa Khomsah Super Potent Antioxidant made from non toxic polyherbal, dan sertifikat yang diberikan langsung oleh pihak NRCT dengan total 443 tim peneliti dari 25 negara di seluruh dunia. Syamsudin sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Farmakologi Fakultas Farmasi mengungkapkan, mereka memilih produk Onoiwa MX karena permasalahan kesehatan yang sering terjadi pada penyakit kronis seperti kanker, PPOK, TB, DM tipe 2, dan covid-19, luka bakar. "Produk Onoiwa MX membantu permasalahan ini untuk mengatasi hipoalbumin, edema, antihiperglikemia, neuroprotector. Ini sebagai nutrisi pasien gizi buruk meningkatkan sistem imun dan mempercepat penyembuhan luka pascaoperasi persalinan dan menghilangkan pembengkakan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/2).

Rafa Khomsah membantu menjaga kesehatan tubuh dengan kandungan antioksidan yang tinggi sehingga menghambat aktivitas virus, meningkatkan sistem imun tubuh dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrem oleh jemaah haji, memperbaiki dan memulihkan sistem imunomodulator pada tubuh pasien. Selain itu Rafa Khomsah mengandung ekstrak temulawak yang berperan sebagai hepatoprotektor untuk melindungi fungsi hati.

Executive Director of NRCT Dr. Wiparat De-ong secara langsung mengucapkan selamat kepada Nucleus Farma. "Saya mengucapkan selamat dan sukses untuk tim dan antusias menyambut di event yang akan datang. Selamat sekali lagi." Professor Pawel B. Szymanski, PHD. DSC dari Medical University Of Lodz, setelah bertemu dengan tim yang diketuai oleh Syamsudin serta tim Sucipto Kokadir dan Richie Lapian selepas menerima penghargaan mengungkapkan dirinya ikut senang dan menyambut baik untuk kerja sama yang akan datang.

Dengan berakhirnya acara itu, Nucleus Farma berharap pengalaman ini dapat menginspirasi inventor/organisasi lain untuk terus berinovasi menciptakan inovasi teknologi baru, khususnya inovasi dalam bidang kesehatan untuk membantu masyarakat di Indonesia dan seluruh dunia dalam meningkatkan kualitas kesehatan. (OL-14)