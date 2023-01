Lebih dari 7 Ribu Pelari dan Pesepeda Meriahkan Cause Virtual Run & Ride Dukung Komunitas Tuli

MERAYAKAN HUT ke-4, Cause Virtual Run & Ride menggelar kegiatan bertajuk Cause 4 Everyone Virtual Run & Ride untuk mendukung inklusivitas bagi komunitas tuli di Indonesia.

Tercatat ada 7.500 pelari dan pesepeda dari seluruh Indonesia yang ikut memeriahkan hari jadi Cause Virtual Run & Ride yang keempat.

Mereka mengikuti kegiatan berlari dan bersepeda yang dibagi dalam dua kategori yakni 4K Multiple Run & 20.18K Multiple Ride.

Kategori jarak yang diselenggarakan merepresentasikan 4 tahun berdirinya Cause Virtual Run & Ride sejak pertama kali didirikan pada 2018.

Guna melengkapi kegiatan Cause 4 Everyone Virtual Run & Ride, penyelenggara memasukkan tujuan sosial sebagai penggerak utama. Ajang olahraga kali ini mengungsung tema inklusivitas bagi komunitas tuli di Indonesia.

Tujuan sosial yang diadakan dalam acara tersebut juga diharapkan menjadi pendorong/motivasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mulai menjalani gaya hidup sehat.

“Semua orang pasti punya keinginan untuk hidup lebih sehat, tetapi seringkali belum menemukan pendorong yang cukup kuat untuk mulai berusaha mencapai goalnya. Besar harapan saya, Cause 4 Everyone Virtual Run & Ride dapat memberikan masyarakat sebuah cause untuk mulai bergerak.” kata Enrico Hugo, CEO Cause ID,

Tidak kalah menariknya, Cause ID yang merupakan sebuah platform penyelenggara acara yang fokus dalam pengadaan acara berlari dan bersepeda virtual, juga bekerjasama dengan Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (PUSBISINDO) dalam mengadakan workshop kelas bahasa isyarat Indonesia.

Workshop ini diberikan secara gratis hanya dengan menambah add-on jersey keluaran terbaru dari Cause.

Workshop ini pun disambut meriah oleh para peserta yang mengikuti Cause 4 Everyone Virtual Run & Ride.

Selain mengadakan workshop kelas bahasa isyarat Indonesia, Cause ID juga menggandeng beberapa coffee shop partners yang memberdayakan teman-teman dari komunitas difabel, seperti Sunyi Coffee, Cupable Coffee dan Kopi Difabis. (RO/OL-7)