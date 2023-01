Anies Baswedan Diangkat Menjadi Anggota Dewan di Universitas Oxford

DALAM sejarahnya, ini pertama kali seorang berasal Indonesia diundang untuk menjadi anggota suatu dewan (board) di Universitas Oxford, Inggris. Ialah Anies Baswedan. Selama ini sudah ada anggota dewan dari Asia antara lain dari India, Tiongkok, Jepang, Singapura, atau Malaysia tetapi belum ada dari Indonesia.

Anies Baswedan menampilkan foto-foto upacara singkat untuk meresmikan pengangkatannya sebagai anggota dewan pendiri dan dewan pengarah yang prosesinya dipimpin oleh Prof Timothy Powers di akunnya pada Instagram, Jumat (14/1). "Sungguh suatu kehormatan diangkat menjadi board di kampus terkemuka di dunia," tulisnya.

Upacara itu dilakukan di ruangan bersejarah. Ruangan itu dulunya digunakan sebagai kantor penerbit oxford sejak era 1500-an, sekitar 500 tahun yang lalu. Di ruangan inilah lokasi penyusunan Oxford Dictionary, kamus bahasa inggris tertua. Semua kayu di dinding, meja, kursi, dan kondisi ruangan dipertahankan sesuai kondisi aslinya.

Didirikan 1096, Universitas Oxford menjadi universitas berbahasa inggris tertua dan salah satu universitas tertua di dunia. Selama 927 tahun perjalanannya, Universitas Oxford tercatat dalam sejarah atas kontribusi yang amat besar dalam membentuk konsep tentang kampus, pendidikan tinggi, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan di dunia perguruan tinggi. Universitas ini memiliki sejarah yang amat panjang dan pengaruhnya global.

Pada tahun ini, Universitas Oxford kembali membuat sejarah baru yaitu mendirikan Institute for ASEAN Studies sebagai bagian dari Oxford School of Global and Area Studies. Beberapa waktu yang lalu mereka mengundang Anies untuk menjadi anggota Dewan Pendiri pada institusi baru ini (founding member of International Advisory Board at the Institute of ASEAN Studies at the University of Oxford). "Kami sampaikan bersedia dengan harapan bisa membawa pengalaman Indonesia dan ASEAN ke gelanggang dunia," tutur Anies yang kini menjadi capres dari NasDem.

Semoga peran baru Universitas Oxford ini akan menjadi kanal baru untuk membawa pengalaman kita Indonesia dan Asia Tenggara sebagai pembelajaran bagi dunia. Kita datang di gelanggang dunia, lanjutnya, bukan sekadar belajar dari dunia, tetapi juga untuk ikut memberi pelajaran bagi dunia. (OL-14)