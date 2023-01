Kuliah Tamu SBM ITB Hadirkan Peneliti dari Universitas Twente Belanda

MANAJEMEN Laboratorium Teknologi Sekolah Bisnis dan Manajemen

Institut Teknologi Bandung (MoT Lab SBM-ITB) menggelar mini-lecture bersama University of Twente Belanda.

Acara diselenggarakan di Lobi Kresna SBM-ITB pada Rabu (11/1) dengan

mendatangkan dua pembicara dari University of Twente yaitu Maarten

Appelman dan Amalia Suryani.

Keduanya merupakan periset dan PhD candidate. Acara yang dibuka oleh

Wakil Dekan Sumber Daya SBM-ITB Ignatius Pulung Nurprasetio, dan disambut oleh Direktur MoT Lab SBM-ITB, Eko Agus Prasetio, MBA.

Tema acara ini adalah "The Role of Technology in Addressing Societal Challenges" dan dibawakan dalam bahasa Inggris.

Maarten Appelman dalam presentasinya berjudul "Philosophy of Technology, taking responsibility in a technological age" menukil pandangan filosof ternama Martin Heidegger.

Menurut Heidegger, perbedaan penting antara teknologi tradisional dan modern adalah kita ingin menyimpan energi, dan dengan cara ini menguasai atau menaklukkan alam. "Kita tidak hidup selaras dengan alam, tetapi sekarang kita melihatnya sebagai sesuatu yang lebih rendah dari kemanusiaan, sesuatu yang dapat kita perbudak."

Bagi Heideger, sangat penting untuk memahami bagaimana teknologi modern

telah mengubah pandangan kita tentang alam, dan dia takut hal itu juga

akan membuat kita melihat manusia lain sebagai cadangan tetap yang sama.

"Ada nilai intrinsik bagi alam dan manusia, dan jika teknologi telah

membuat kita melihat alam sebagai sesuatu yang harus kita pertahankan,

maka kita harus sangat sadar bahwa kita mungkin juga melakukan hal yang

sama terhadap manusia," ujarnya.

Banyak filsuf berpendapat Heidegger berlebihan dengan pernyataan ini,

tetapi jika dilihat sekarang sekitar 60 tahun kemudian, dapat berargumen bahwa dia cukup tepat dalam hal ini.



Sistem energi



Pembicara kedua, Amalia Suryani, memberikan paparan kedua berjudul

"Co-creation for technological innovations in energy access, A

transdiciplinary approach". Tipologi co-creation didefinisikan sebagai

interaksi aktif antara teknologi dan produksi pengetahuan dengan secara

sosial terpusat dan transformasi dari masyarakat.

Ia memberikan contoh co-creation dari sudut pandang kostumer seperti yang dilakukan oleh DHL, LEGO dan Heineken. Selanjutnya Ia juga menjelaskan tentang microgrid untuk akses energi.

"Microgrid merupakan sebuah sistem energi terintegrasi dengan tiga

alemen kunci (generation, storage, load) yang secara lokal digerakkan,

sumber daya secara lokal terdistribusi, dan terisolasi atau terkoneksi

pada grid. Microgrid dapat menyuplai listrik ke sebuah kelompok dari

rumah tangga, fasilitas publik, dan atau bisnis. Pembicara juga

memberikan paparannya terkait microgrid in Indonesia," ungkapnuya.

Dalam acara ini, MoT Lab SBM-ITB meluncurkan buku yang baru diterbitkan

berjudul "Transfer Teknologi dan Inovasi untuk Transformasi Bisnis".

Buku ini ditulis oleh sivitas MoT Lab SBM-ITB yaitu Eko Agus Prasetio,

Uruqul Nadhif Dzakiy, dan Dedy Sushandoyo. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 50 orang, baik secara luring maupun daring. (N-2)