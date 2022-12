Novel Sejarah: Pengertian, Struktur, dan Contoh

MENURUT Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku.

Baca juga: Tudingan Hasnaeni atas Ketua KPU Harus Dibuktikan Secara Hukum

Pengertian Novel Sejarah menurut Para Ahli

Menurut Kuntowijoyo dalam buku Budaya dan Masyarakat, novel sejarah berisikan cerita tentang peristiwa sejarah serta memiliki kebenaran sejarah (historical truth).

Menurut Henry S. Lucas seperti yang dikutip Kuntowijaya dalam bukunya, dalam melihat kebenaran sejarah dalam sebuah novel sejarah bisa dilihat dari segi keaslian sejarah (historical authenticity), kesetiaan sejarah (historical faithfulness) dan kesetiaan unsur lokal (authenticity of local colour).

Struktur Novel Sejarah

1. Orientasi – bagian paling awal dalam sebuah novel sejarah dan berisi tentang gambaran umum seperti perkenalan tokoh, latar tempat/waktu atau sudut pandang

2. Pengungkapan peristiwa – jembatan antara peristiwa awal dengan peristiwa ini atau klimaks dalam novel sejarah, kemudian terjadi pengungkapan peristiwa biasanya mulai memunculkan konflik yang akan terjadi ke depannya

3. Konflik – berisi titik dari peristiwa yang memperlihatkan kerumitan sebuah masalah

4. Puncak konflik – semua permasalahan terungkap di titik ini

5. Resolusi – penyelesaian masalah oleh tokoh

6. Koda – penutup atau kesimpulan cerita, berisi pesan yang ingin disampaikan penulis

Contoh Novel Sejarah

1. Jejak Dedari – Erwin Arnada

2. Majapahit Milenia – Bre Redana

3. Gadis Pantai – Pramoedya Anantatur

4. Mushaf Cinta – Amirul Ulum

5. Novus Ordo Seclorum – Zaynur Ridwan

6. Raden Mandasia Si Pencuri Daging Sapi – Yusi Avianto Pareanom

7. Dia Adalah Kakakku – Tere Liye

8. Laila & Majnun – Nizami Ganjavi

9. The Rise Of Majapahit – Edisi Revisi – Grasindo, Setyo Wardoyo

10. Ken Angrok – Damar Shasangka

11. 1984 – REPUBLISH

12. Student Hidjo

13. The Fountains of Silence

14. Di Balik Teduh Segara Jawa

15. All The Light We Cannot See

16. Amba – Laksmi Pamuntjak

17. Burung-Burung Manyar – Y.B. Mangunwijaya

18. Entrok – Okky Madasari

19. Gadis Kretek – Ratih Kumala

20. Ken Arok: Banjir Darah di Tumapel – Gamal Kamandoko

21. Laut Bercerita – Leila S. Chudori

22. Max Havelaar – Multatuli

23. Orang-Orang Proyek – Ahmad Tohari

24. Ronggeng Dukuh Paruk – Ahmad Tohari

25. Segala yang Diisap Langit – Pinto Anugrah

(OL-6)