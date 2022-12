Rayakan Ulang Tahun Ke-7, Hotel Grand Tjokro Gelar Rangkaian Kegiatan Sosial

MOMEN yang sangat ditunggu-tunggu telah tiba. Setelah dua tahun pandemi, kini Hotel Grand Tjokro Bandung terus membuktikan eksistensinya dengan mengukir perjalanan panjang selama 7 tahun.

Hotel Grand Tjokro Premiere Bandung salah satu hotel bintang 4 yang berlokasi di Jalan Cihampelas No.211-117 Bandung, kini tengah merayakan hari jadinya yang ke-7.

Memasuki usia ketujuh tahun, Hotel Grand Tjokro Premiere Bandung menggelar beragam kegiatan sosial sebagai bentuk rasa syukur atas berdirinya hotel dan juga sebagai bentuk terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung dan membantu keberhasilan hotel.

Perayaan HUT ke-7 dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022 dengan serangkaian kegiatan sosial salah satunyad onor darah.

Bertempat di North Lobby, Grand Tjokro Premier Bandung, kegiatan donor darah merupakan kegiatan sosial yang rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali.

Kegiatan ini terbuka untuk seluruh warga Bandung terutama tamu dan karyawan hotel yang berkenan untuk mendermakan sebagian darahnya.

Selain donor darah, serangkaian kegiatan juga dilakukan seperti pengecekan kesehatan, pemeriksaan kolesterol, gula darah dan asam urat untuk 100 orang pertama oleh RS Paru Rotinusulu.

Selain itu, Hotel Grand Tjokro Premiere Bandung juga mengadakan pemeriksaan seperti Skin Check by Crystallure, Analisa Tubuh menggunakan Quantum by Kimia Farma dan menghadirkan Bazaar by Make Over.

Seluruh acara ini di gelar pada tanggal 19 Desember 2022 di Hotel Grand Tjokro Premier Bandung. Seluruh warga Bandung bisa mengikuti seluruh pemeriksaan kesehatan tanpa di pungut biaya apapun.

Serangkaian acara ini juga dimeriahkan dengan mengundang para mitra rekanan dan media dalam menyambut Hari Ulang Tahun ke-7 Hotel Grand Tjokro Bandung.