Prof. Subroto, Tokoh Minyak Lintas Zaman Berpulang

PENASIHAT Medco Grup Prof. Dr. Subroto wafat, Selasa (20/12) pukul 16.25 WIB di Jakarta. Sejak bergabung di Medco Group, ia banyak memberikan ide dan nasehat bagi perusahan sehingga mampu berkiprah di level nasional dan internasional.

"Manajemen dan Keluarga Besar Medco Grup berduka cita yang sedalam-dalamnya dan akan sangat kehilangan beliau. Jasa dan suri tauladan yang Beliau tunjukkan akan selalu menjadi panutan bagi kami," ujar Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk Hilmi Panigoro melalui keterangan tertulisnya.

Subroto lahir pada 19 September 1923. Ia yang dijuluki Tokoh Minyak Indonesia segala Zaman ini berasal dari Surakarta. Subroto juga dikenal sebagai tokoh yang mengabdikan diri di bidang perminyakan. Jabatan penting yang dijabat diantaranya Menteri Pertambangan & Energi serta Sekjen OPEC, dan terakhir sebagai penasehat di PT Medco Energi Internasional Tbk.

Jenazah Subroto akan disemayamkan di Bimasena, Jakarta, hari ini hingga besok pagi Rabu (21/12), untuk selanjutnya akan disemayamkan di Gedung Chairul Saleh kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM mulai pukul 11.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB.

Ia akan dimakamkan di peristirahatan terakhir Taman Makam Pahlawan Kalibata di hari yang sama pada pukul 15.30 WIB.

Subroto sempat mengenyam pendidikan Akademi Militer di Jogjakarta pada 1948. Ia juga juga menyelesaikan Master of Arts dari McGill University, Kanada 1956. Ia memperoleh gelar Doktor dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1958 serta gelar Profesor dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di 1965.

Sebelum menjabat Menteri Pertambangan dan Energi, ia juga pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Transmigrasi dan Koperasi periode 1971-1973 dan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi 1973-1978.

Di tingkat global, Subroto dikenal sebagai The Wise Minister Subroto from Indonesia. Julukan yang diberikan karena kearifan serta visinya yang hati-hati dalam pengelolaan minyak di kalangan negara-negara OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries). (Ins/OL-8)