'Rumble in The Jungle' di Novotel & ibis Styles Jakarta Mangga Dua Square 

LIBURAN akhir tahun selalu dinantikan oleh semua orang untuk mempererat hubungan keluarga dan pertemanan yang menjadi sebuah kebutuhan yang banyak dicari-cari oleh semua kalangan.

Berbagai acara akhir tahun diadakan oleh instansi pemerintah, swasta, bahkan dalam lingkungan keluarga. Liburan akhir tahun menjadi sebuah kebiasaan yang dapat memberikan dampak positif bagi semua orang.

Untuk liburan akhir tahun 2022, Novotel & ibis Styles Jakarta Mangga Dua Square, dengan alamat Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara, menawarkan sebuah rangkaian paket liburan akhir tahun dengan tema 'Rumble In The Jungle'.

Paket ini cocok untuk dinikmati bersama seluruh keluarga dan kerabat, karena sudah termasuk kamar, sarapan untuk 2 orang, dan perayaan tahun baru beserta makan malam di ballroom untuk 2 orang.

Dibandrol dengan harga mulai dari Rp. 1.800.000++/kamar/malam untuk di Novotel Jakarta Mangga Dua Square dan Rp. 1.388.000++/kamar/malam untuk di ibis Styles Jakarta Mangga Dua Square.

Dapatkan promo beli 4 dapat 5 bagi anda yang mengambil paket perayaan tahun baru beserta makan malam dengan harga Rp. 488.000++ per orang.

Perayaan tahun baru dengan tema RUMBLE IN THE JUNGLE akan diadakan di Betawi Ballroom lantai 5 Novotel Jakarta Mangga Dua Square mulai pukul 7 malam hingga 10 malam, diikuti dengan perayaan hitung mundur di Gourmet Bar mulai jam 10 malam hingga 12 malam,

Perayaan tahun baru ini akan memberikan atmosfir yang berbeda karena didominasi oleh dekorasi bertema hutan, dan area khusus untuk anak-anak.

Sambil menikmati makan malam, pengunjung akan dimanjakan dengan pertunjukan dari magic show, live music, live DJ dan akan dipandu oleh MC professional yang akan membagikan berbagai hadiah hiburan yang menarik dengan dikemas secara apik melalui game interaktif selama acara berlangsung.

Menu makan malam yang dihadirkan pun beragam dengan pilihan menu terbaik yaitu kambing panggang, salmon Norwegia, sirloin dangan rosemary, kalkun panggang dan pilihan barbekyu dan makanan laut.

Bagi anda yang membawa anak-anak, kami menyediakan pula pojok khusus untuk anak-anak yang bisa dinikmati bersama orang tua.



Dengan dekorasi bernuansa hutan, suguhan atraksi lampu dan suara yang menggelegar, tidak ketinggalan menu makan malam yang menggugah selera, rangkaian acara dari paket akhir tahun 2022 ini diharapkan bisa memberikan kesan yang tidak terlupakan bagi pengunjung yang menginap dan menghabiskan akhir tahun 2022 di Novotel & ibis Styles Jakarta Mangga Dua Square. (RO/OL-09)