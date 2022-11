Metrofest 22, Bangkit Bergerak Bersama

PERAYAAN ulang tahun ke-22 Metro TV menyajikan berbagai kegiatan yang menghibur. Dengan mengusung tema Bangkit, Bergerak, Bersama menjadi cerminan setelah keluar dari masa pandemi dan bersama bangkit lebih cepat.

"Memasuki umur 22 tahun lebih banyak bersyukurnya. Ini ucapan terima kasih untuk semua bahwa saat pandemi kita sama-sama, selesai pandemi kita juga masih sama-sama," kata CEO Media Group, Mohammad Mirdal Akib dalam Opening Ceremony Metro Fest 2022 di Kedoya Jakarta Barat, Kamis (3/11).

Mirdal berharap, di usia 22 tahun Metro Tv diharapkan membawa kebahagiaan. Dengan demikian, seiring terus bertambahnya umur, Metro TV terus memberikan manfaat kepada masyarakat melalui edukasi dan berita yang disajikan.

"Inshaallah akan ada 23 bahkan ada tahun ke 24 dan seterusnya tujuan kita sama memberikan manfaat kepada masyarakat dan mimpinya tetap sama dirgahayu Metro TV ke 22," ujarnya.

Baca juga: Metro TV Gelar Operasi Katarak Gratis di Indramayu

Presiden Direktur Metro TV Don Bosco Selamun sangat mengapresiasi karena sepanjang tahun masih bersama-sama memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terutama di masa-masa pandemi.

"Saya yakin dalam situasi ini tidak berkurang kegembiraannya karena kita ada bersama-sama. Karena tema kita adalah bangkit, bergerak, bersama bukan bangkit sendiri-sendiri," ujarnya.

"Terima kasih sudah bekerja keras banyak hal berubah tahun ini dan tentu masih bekerja keras dan selalu bangga membawa nama besar Metro TV. Ini sebuah nama besar dan ada kewajiban untuk tetap bertanggung jawab," tambahnya.

Dalam rangkaian ulang tahun ke-22, Metro Tv menggelar Metrofest yang menyajikan 12 lomba untuk internal antara lain Bulutangkis, Domino Card Competion, Metro Got Talent, Mobile Legend Competion, Ping Pong Competition, Random Challenge BOD, Tik Tok Challenge. Lomba untuk internal lainnya ialah Yel-yel Competition, 3 on 3 Basket, dan 3 Point Shot.

Sementara agenda eksternal yakni Mobile Legend antarmedia.

Semua agenda tersebut dimulai pada 3 November hingga 24 November 2022.

Untuk kegiatan on air terdapat beragam tayangan program spesial yan tayang di sepanjang bulan November. Di antaranya Series The O Factor, People of The Year, dan program parodi berisi Jurnalis +22. (A-2)