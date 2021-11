Metro TV Berikan Penghargaan untuk Tokoh Berpengaruh di Masa Pandemi 

SEBAGAI salah satu rangkaian kegiatan ulang tahun ke-21, Metro TV kembali menyelenggarakan acara penghargaan bergengsi People of the Year.

Presiden Direktur Metro TV Don Bosco Selamun mengungkapkan, acara tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada tokoh-tokoh Indonesia dari berbagai latar belakang yang telah memberikan inspirasi dan manfaat nyata kepada bangsa dan masyarakat luas, khususnya di masa pandemi covid-19.

“Saat ini, harapan untuk pulih dari situasi pandemi semakin terlihat nyata dengan upaya upaya yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Maka melalui People of The Year 2021, kami ingin memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para tokoh dan lembaga inspiratif yang berdedikasi dalam penanggulangan pandemi covid-19 di Indonesia," kata Don di Gedung Metro TV, Jakarta Barat, Rabu (24/11).

Don mengungkapkan, pada gelaran ketiganya kali ini, People of The Year 2021 memberikan penghargaan kepada sebanyak 22 tokoh dan institusi yang dipandang berjasa dalam upaya penanggulangan pandemi covid-19.

Adapun, pada People of The Year 2021 terdapat 9 kategori penghargaan yang akan diberikan kepada pimpinan daerah, masyarakat, peneliti, serta perusahaan dan lembaga.

Salah satunya adalah penghargaan khusus yaitu Lifetime Achievement untuk tokoh yang dinilai berdedikasi dan mengabdi kepada bangsa seumur hidupnya.

Berbeda dari kategori lainnya, indikator penilaian penghargaan Lifetime Achievement tidak hanya terbatas pada pencapaian penanggulangan pandemi semata. Berikut adalah daftar 9 kategori penghargaan People of The Year 2021:

1. Best Governor for Inclusive Economic Growth

2. Best Governor for Empowerment & Education

3. Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemi

4. Best Governor for E-Gov & Digital Innovation

5. Innovative Governmental Organization

6. Scientific Breakthrough Against Pandemi

7. Corporation Participation Against Pandemi

8. Patron of Development Partnership

9. Lifetime Achievement

Don menjelaskan, dewan juri People of The Year 2021 berjumlah 6 orang yang terdiri dari pimpinan Media Group Network, kalangan ahli, praktisi dan akademisi.

"Jajaran dewan juri memberikan penilaian untuk para nominasi berdasarkan hasil riset dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Research Center Media Group Network (RC MGN) sejak bulan Juli lalu," beber dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang didapuk menjadi salah satu pemenang di Best Governor for Inclusive Economic Growth mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut merupakan buah dari kerja keras semua pihak, khususnya masyarakat Jakarta.

Ia menegaskan bahwa Pemprov hanya menjadi satu wadah kolaborasi yang hadir untuk masyarakat demi menciptakan Jakarta sebagai kota yang maju.

"Penghargaan ini diberikan kepada gubernur, tapi sesungguhnya penghargaan ini diberikan untuk masyarakat, yang bekerja bersama untuk bisa bertahan dan maju di masa pandemi ini," kata Anies. (OL-7)