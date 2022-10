Inilah Dokter Bedah Plastik Terkemuka dari Kota Kembang Bandung

TREN bedah plastik untuk mendapatkan kepercayaan diri yang maksimal dalam bagian tubuh memang tengah diminati, bahkan termasuk di Bandung.

Bukan hanya untuk meningkatkan kecantikan, operasi plastik kerap kali dibutuhkan oleh pasien dalam berbagai kondisi.

Misalnya, untuk memperbaiki jaringan tubuh pasien, seperti pada pasien bibir sumbing, luka bakar, kecelakaan, tumor, atau lainnya.

Salah satu dokter bedah plastik yang namanya dikenal terutama di Kota Bandung adalah dr. Ade Sari Nauli Sitorus, SpBP-RE.

Dengan latar belakang studi, jam terbang, serta sertifikasi dalam bidangnya, dr.Ades, sapaan dr. Ade Sari Nauli Sitorus, merupakan salah satu dokter spesialis bedah plastik bersertifikasi di Bandung.

Jika kalian pernah berkunjung ke The Clinic Beautylosophy, yang berlokasi di sekitaran Dago, Bandung, dr.Ade pasti sudah tidak asing lagi.

Meskipun sudah lama melanglang buana dalam profesinya tersebut, namun ternyata wanita kelahiran Kota Palembang ini mengaku bahwa menjadi dokter bedah plastik ada berbagai tantangan yang harus dihadapi.

Seperti perbincangan dengan media massa, beliau berujar bahwa seorang dokter bedah plastik rekonstruksi harus bisa mewujudkan harapan dan mengembalikan rasa percaya diri pasiennya.

Aktif dalam berbagai kegiatan

Sebagai salah satu dokter bedah plastik di Bandung yang juga merupakan lulusan Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), rupanya tak menyurutkan semangat beliau untuk terus bertumbuh dan berkembang.

Saat ini, dr.Ades tergabung dalam berbagai kegiatan sosial hingga asosiasi internasional. Aktivitasnya di antaranya menjadi salah satu member aktif di Indonesia Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeon (InaPRAS) sejak 2019, member of The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), dan American Society of Plastic Surgeons (ASPS) sejak 2022 hingga sekarang.

Bukan hanya itu, dokter Ade Sari saat ini juga tergabung dalam asosiasi Rhinoplasty Society of Asia (RSA), Society of Rhinoplasty Surgeons of South Africa (SORSSA), serta Aesthetic Multispeciality Society.

Dokter Ades ini, kini memang dikenal sebagai spesialis bedah plastik di Bandung. Tak heran, karena jika melihat rekam jejak kariernya, prestasinya patut diacungi jempol.

Sebelumnya, beliau pernah berkarier di beberapa rumah sakit di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Dan saat ini aktif sebagai dokter spesialis bedah plastik di The Clinic Beautylosophy.

Sejumlah tindakan operasi yang ditawarkan di The Clinic Beautylosophy, maka dr. Ades telah memiliki pengalaman untuk penanganan aesthetic surgeon.

Layanan paling best seller meliputi Rhinoplasty (operasi hidung), Breast Implant (operasi pembesaran payudara), Facelift & Necklift (mengencangkan area wajah dan leher). Liposuction (sedot lemak), Blepharoplasty Upper&Lower (operasi kelopak mata), Brachioplasty (operasi bagian lengan atas yang sudah bergelambir), dan Lip Contouring (operasi bibir).

dr. Ades juga aktif berkonten melalui akun media sosialnya, dan sharing seputar dunia bedah plastik di antaranya melalui akun Instagram @dr.ades.bedahplastik serta YouTube channel dr. Ade Sari Nauli Sitorus Bedah Plastik Bandung. (RO/OL-09)