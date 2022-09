Untar Kembali Raih Penghargaan Internasional

UNTUK kesekian kali, Universitas Tarumanagara (Untar) meraih penghargaan internasional. Kali ini, penghargaan datang dari ajang The Third Asia Pacific Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM) yang berlangsung di Johor Bahru, Malaysia, 13-15 September 2022.

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., AE., menerima Distinguished Leadership Award dari Industrial Engineering and Operations Management (IEOM). Agustinus mendapat penghargaan sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi kepemimpinan luar

biasanya di sektor industri. Selain itu pengahargaan tersebut dianugerahi karena kontribusi terbaiknya dalam praktik dan profesi teknik industri dan manajemen operasi.

Selain Rektor, dosen dan mahasiswa Untar juga meraih penghargaan atas berbagai prestasi yang dicapai. Dosen Untar Lina Gozali, S.T., M.M., Ph.D. mendapatkan penghargaan "Woman in Industry and Academy". Sementara itu, 19 mahasiswa memperoleh penghargaan untuk sepuluh artikel dalam kategori; Covid-19 (2 artikel), Lean Six Sigma Competition (2 artikel), Supply Chain Management Competition (2 artikel), Human Factor and Ergonomics Competition (2 artikel),

Simulation Competition (1 artikel) dan Senior Design Competition (1 artikel).

Dikatakan Agustinus, penghargaan ini menjadi salah satu pencapaian membanggakan dalam menyambut Dies Natalis ke-63 Untar. "Sepanjang 2021-2022 pencapaian yang telah diraih Untar antara lain memperoleh Akreditasi Unggul dari BAN PT, penghargaan dari LLDIKTI III sebagai PTS terbaik kegiatan MBKM, Pencapaian IKU terbaik dan Prestasi kegiatan mahasiswa terbaik," jelas Agustinus dalam keterangan yang diterima, Jumat (30/9).

Lebih jauh, Agustinus mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi fokus ke depan Untar yaitu peningkatan kinerja kerjasama internasional dengan kampus luar negeri berupa seminar, penelitian, publikasi, dan pertukaran mahasiswa. Selain itu, Untar sedang berupaya melakukan peningkatan QS Ranking dan Rating, akreditasi internasional dan sertifikasi. "Saat ini sudah banyak mitra internasional yang menyatakan kesiapannya berkolaborasi serta mengimplementasikan secara nyata dengan Untar," ujarnya. (RO/OL-15)