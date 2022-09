Gandeng Garena Free Fire , Maybelline Dukung Perempuan Lebih Kuat

TREN mobile gaming saat telah menjadi fenomena yang berkembang pesat di Indonesia, terutama ketika masa pandemi. Menurut laporan InMobi bertajuk Mobile Gaming Through the Pandemic and Beyond in Southeast Asia 2021, selama pandemi, sebanyak 46% orang Indonesia beralih bermain game seluler untuk pertama kalinya. Di antaranya, perempuan pemain game mencapai 43%. Hal ini yang menjadikan akselerasi yang begitu tinggi di dunia mobile gaming dan hiburan termasuk untuk perempuan.

Berangkat dari situ Maybelline New York melalui salah satu lip cream terfavoritnya menghadirkan limited Superstay Matte Ink Free Fire Edition paling transferproof dan tahan hingga 16 jam. Lewat kerja sama dengan salah satu mobile game paling banyak diunduh di Asia Tenggara, Free Fire mereka ingin memberikan pengalaman baru dan seru bagi para female gamers dan beauty enthusiast yang paling tahan tempur.

“Kami senang sekali akhirnya mengumumkan kolaborasi yang paling ditunggu tahun ini dengan Free Fire. Hal ini tentunya membawa keseruan dan dinamika baru di dunia kecantikan untuk menghadirkan koleksi yang terinspirasi dari tokoh-tokoh kenamaan yang selama ini mereka mainkan di dunia game. Untuk kerjasama ini, dengan bangga Maybelline menggaet Lidiawaty atau yang lebih dikenal dengan Notnot, female gamer influencer yang juga merepresentasikan nilai Maybelline yang percaya diri & senang bereksplorasi. NotNot akan menjadi representasi Maybelline x Free Fire di Asia Tenggara. Melalui kolaborasi ini kami berharap bisa terhubung dengan lebih banyak perempuan untuk menjadi percaya diri, penuh ekspresi, dan membuat perubahan, mudah diakses oleh semua,” ungkap Head of Product Marketing Maybelline New York, Antania Hanjani.

Beberapa karakter di Free Fire yang menjadi inspirasi yakni Kelly untuk shade Versatile & Globetrotter yang happy go lucky dan berjiwa muda, shade versatile & globetrotter cocok untuk digunakan sehari-hari di setiap situasi. Kemudian Caroline untuk shade Delicate & Assertive untuk kamu yang suka bersosialisasi alias the popular girl seperti Caroline tentunya shade delicate & assertive yang cenderung pink cocok untuk menyuarakan kepribadianmu yang cute dan menyenangkan.

Ada juga Kapella untuk shade Seductress & Self-starter. The energic one untuk yang suka mengobservasi dan intuitif seperti Kapella, pilihan warna pink-ish dari shade seductress dan self-starter. Moco untuk shade Ambitious & Ruler. Seperti Moco yang smart dan penuh keahlian

Kerja sama antara Garena Free Fire dan Maybelline ini menunjukkan eksistensi dan semangat Battle In Style para female gamers khususnya pemain Free Fire untuk berani mengekspresikan diri mereka di dunia nyata. Penawaran spesial bagi para gamers, dapatkan kesempatan untuk memenangkan item dua Free Fire Diamond Royale Voucher dan dua Weapon Royale Voucher untuk setiap pembelian dua Maybelline Super Stay Matte Ink Free Fire edition shades apapun. (RO/A-1)