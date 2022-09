Rayakan Momen Pernikahan Sakral di Jantung Kota Bogor

PERNIKAHAN adalah sebuah impian besar bagi setiap pasangan, momen sakral yang menjadi poin penting dalam menyatukan dua insan.

Dalam melaksanakan sebuah pernikahan terdapat beragam variasi yang disesuaikan dengan suku, agama, budaya dan kelas sosial.

Momen ini tak hanya ditunggu-tunggu oleh calon pengantinnya saja, keluarga hingga kerabat pun turut menantikannya. Karena momen ini sakral, maka persiapan pun dilakukan dengan matang agar acaranya berjalan lancar dan sesuai rencana.

Bagi pasangan yang sudah memiliki rencana untuk mengadakan pernikahan dalam waktu dekat dengan budget yang terbatas, Hotel Salak The Heritage bisa dijadikan solusinya.

Hotel yang berlokasi di Jalan Ir.H.Juanda, tepat di depan Istana Kepresidenan Bogor ini menyadari bahwa jumlah penyelenggaraan pesta pernikahan terus meningkat sehingga terus melakukan pembaharuan terhadap harga dan promo yang ditawarkan serta memberikan kemudahan bagi setiap calon pengantin untuk mendapatkan informasi karena semua tertera secara rinci dalam website www.hotelsalak.co.id.

Wedding Marketing Hotel Salak The Heritage, Desty mengatakan, banyak dari calon pasangan yang memilih untuk menyelenggarakan pesta pernikahan di Hotel Salak The Heritage karena lokasinya yang strategis sehingga mudah diakses, ballroom yang ekslusif, dan interior hotel yang klasik nan mewah.

Hotel Salak tidak hanya menawarkan venue, ada juga paket venue dan catering dengan menu buffet lengkap.

“Untuk paket venue dan catering dibandrol dengan harga 300.000/pax dengan pemesanan minimal 100 pax sudah termasuk menu buffet lengkap seperti appetizer, soup, main course, dessert, dan beverages," jelas Desty.

"Minimum pemesanan untuk paket ini 50 pax. Kemudian, disediakan exclusive ballroom dengan 6 jam pemakaian, 100 kursi futura, 16 kursi untuk VIP dengan 4 meja kecil atau round table, 2 ruang rias untuk pengantin, 4 meja penerima tamu, sound system standar, perizinan masalah keramaian, security, parkir VIP, dan free 2 kamar tipe superior.” tambah Desty.

Selain mengedepankan fasilitas yang memadai, makanan dan minuman berkualitas hotel bintang 4 dari chef professional. Hotel Salak The Heritage juga menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan CHSE yang ditetapkan oleh Kemenparekraf jadi pengunjung tidak perlu merasa khawatir.

Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi www.hotelsalak.co.id. Hotel Salak The Heritage Jalan Ir.H.Juanda Nomor 8 Kota Bogor, telp (0251) 8373111. (RO/OL-09)