Remaja Asal Indonesia Raih Penghargaan Internasional Diana Award 2022

Dua tahun terakhir menjadi masa-masa yang menantang untuk masyarakat dunia di mana kita semua berupaya secara bertahap untuk saling membantu satu sama lain menghadapi Covid-19. Tidak hanya dari Lembaga Swadaya Masyarakat saja tetapi juga di kalangan anak muda Indonesia yang telah membuktikan kepada dunia bahwa mereka adalah gambaran masa depan bangsa.

Mengemban tanggung jawab besar, sebuah organisasi yang dimulai oleh salah satu remaja Indonesia dengan tujuan memberikan kontribusi sosial bagi sesama dan memperluas pengembangan kepemimpinan di antara anak-anak muda lainnya dan ia telah membuktikan dengan memperoleh penghargaan internasional.

Remaja berusia 16 tahun asal Jakarta, Hugo Nathanael Yuwono berhasil mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia. Berkat organisasi non-profit Math for Humanity yang ia dirikan pada Mei 2020, Hugo menjadi salah satu penerima Diana Award 2022.

Math for Humanity bergerak untuk aksi sosial dengan memberikan les matematika daring kepada siswa dan menyumbangkan penghasilannya untuk amal.

Sejauh ini, Hugo telah mengumpulkan Rp100 juta atau sekitar 5.800 poundsterling dan mendonasikan dana tersebut untuk berbagai tujuan, seperti panti asuhan, yayasan disabilitas, panti jompo, sukarelawan covid-19, pasien kanker dan Program Pendekar Anak UNICEF.

Melihat minat yang luar biasa dari para siswa dan orang tua, Hugo memutuskan untuk mencari dan mengajak teman-temannya untuk bergabung dengan Math for Humanitysebagai tenaga pengajar.

Saat ini ia memimpin tim yang terdiri dari 10 orang dan saling bekerja sama dalam meningkatkan kepedulian sosial untuk sesama yang membutuhkan.

“Sebagai salah satu anak muda yang terpilih untuk Diana Award 2022 dari Indonesia, saya bangga bisa mewakili Indonesia di panggung internasional,” kata Hugo, Senin (5/9).

“Mendapatkan penghargaan Diana Award ini bagi saya pribadi, merupakan motivasi dan tanggung jawab untuk terus menyebarkan perubahan positif bagi sesama dan ini merupakan warisan dari Putri Diana yang perlu kita teruskan,” lanjut dia.

Hugo berharap kisahnya akan membuka mata dunia bahwa anak muda dapat menciptakan dampak positif bagi sesama dan bahkan dapat mengubah dunia. Selain itu, ia juga berharap apa yang ia lakukan dapat menginspirasi para remaja untuk mulai bertindak sekalipun dimulai dari hal kecil dan sederhana.

Ia juga berterima kasih kepada seluruh anggota keluarga dan teman-teman yang telah mendukungnya. Bahwa tanpa mereka, penghargaan ini tidak akan mungkin ia dapatkan.

Penganugerahan penghargaan ini telah dilakukan secara daring pada tanggal 1 Juli 2022 bertepatan dengan hari ulang tahun Putri Diana. Pada acara ini, Prince William dan Prince Harry juga menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada para penerima Diana Award dari seluruh dunia.

Diana Award adalah penghargaan internasional yang diberikan kepada para remaja dan anak muda berusia 9-25 tahun atas kontribusi sosial mereka kepada masyarakat. Penghargaan ini dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown pada tahun 1999 untuk mengenang Putri Diana, Princess of Wales yang semasa hidupnya mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap isu sosial dan selalu percaya bahwa anak muda dapat membawa perubahan positif bagi dunia ini.

Penghargaan ini dikelola oleh badan amal bernama The Diana Award Organization dan mendapat dukungan dari Prince William, Duke of Cambridge dan Prince Harry, Duke of Sussex.

Menariknya, penghargaan tersebut memiliki proses nominasi retrospektif untuk memastikan bahwa mereka yang dinominasikan tidak bekerja semata-mata hanya untuk mendapatkan penghargaan saja tetapi bertindak atas motif tanpa pamrih untuk perbaikan masyarakat.

Calon penerima penghargaan ini harus telah menjalani kegiatan sosial selama minimal 12 bulan. Nominasi dilakukan oleh orang yang mengenal kandidat secara profesional dan bukanlah anggota keluarga. Nominator perlu mengisi formulir nominasi dan menjawab lima pertanyaan yang menjelaskan apa dan bagaimana kandidat telah berkontribusi dan membawa perubahan sosial bagi sesama.

Adapun lima pertanyaan tersebut adalah mengenai visi, dampak sosial, bagaimana kandidat menginspirasi orang lain, kepemimpinan dan bagaimana tantangan serta liku perjalanan yang kandidat lalui dalam membuat perubahan ini.

Kemudian semua ini akan dievaluasi oleh tim juri yang terdiri dari para anak muda, tenaga ahli dan profesional di bidangnya. (OL-12)