BNB Ajak Perempuan Indonesia Cintai Diri Sendiri

STIGMA bahwa perempuan yang cantik itu harus memiliki kulit tertentu atau wajah tertentu sebenarnya tidak perlu lagi. Untuk itu saat merayakan HUT pertamanya di Indonesia, barenbliss (BNB) mengajak perempuan Indonesia untuk mencintai diri sendiri dengan menjadi cantik natural, yaitu kecantikan yang sesuai dengan keunikan yang dimiliki tubuh.

Fivyola Hendra, Brand Director barenbliss Indonesia mengungkapkan merayakan kecantikan natural adalah bagian penting dalam mencintai diri sendiri. Studi psikologi yang dipublikasikan Medical News Today membuktikan, mencintai diri sendiri adalah kunci untuk kesehatan mental dan kebahagiaan. Ketika seseorang belajar menerima diri sendiri dan menghadapi dunia dengan percaya diri dan bangga, ia akan memancarkan energi positif yang membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah tampil percaya diri dan berbahagia dengan keunikan yang dimiliki.

Melalui campaign 'Beauty in Joy', barenbliss mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk merasakan kegembiraan menggunakan produk make-up BNB terlepas dari identitas, kondisi, dan warna kulit mereka. BNB sebagai merek K-Beauty di Indonesia telah membangun persepsi kecantikan baru lewat hadirnya berbagai produk dengan formula, tekstur, dan warna yang cocok digunakan oleh semua jenis skin tones.

“Harapan ke depan pastinya semoga barenbliss bisa terus menginspirasi anak anak muda Indonesia untuk selalu confident dan feel good about themselves bersama produk-produk barenbliss. barenbliss juga ingin selalu menemani perawatan diri pecinta K-Beauty dengan memperluas kategori produk BNB. Jadi tidak hanya di makeup dan skincare, ke depan, BNB akan menghadirkan ragam kategori produk lainnya. Semoga hal ini bisa di terima dengan baik dan barenbliss can receive more loves from Indonesia,” ujar Fivyola.

barenbliss berawal dari sebuah brand kosmetik yang diinisiasi oleh Jina Kim, seorang makeup artist ternama asal Korea Selatan yang percaya bahwa makeup selalu memiliki keajaiban dan membawa kegembiraan bagi semua perempuan. Dengan mengusung tagline 'Beauty in Joy' Jina percaya bahwa melalui BNB semua orang bisa bahagia dan mood up karena BNB menggunakan bahan-bahan alami dan tidak berbahaya. Selain itu, pilihan warna yang trendi dan aroma yang menyenangkan dapat menjadi moodbooster agar para pengguna makeup bisa langsung mendapatkan hasil yang cantik luar dalam dan merasa bahagia menghadapi hari-harinya dengan kreasi tampilan Korea yang diinginkan.

“Ketika dunia menuntut semua perempuan untuk selalu tampil cantik, orang-orang cenderung mengabaikan apa yang membuat perempuan merasa bahagia. Kita lupa, bahwa proses menciptakan kecantikan juga harus memberikan pengalaman yang menyenangkan,” ujar Jina.

Kelahiran barenbliss dimulai dengan pengalaman panjang Jina di industri kecantikan. Jina adalah seorang penata rias terkenal dan juga presiden dari Kemosi International School of Cosmetology di Korea Selatan. Dia memiliki pengalaman lebih dari satu dekade di industri kecantikan dan telah memenangkan beberapa penghargaan bergengsi di Korea Selatan.

Dalam perjalanan kariernya, Jina telah bekerja di berbagai majalah fashion ternama, seperti Vogue, ELLE, Marie Claire, dan Harper's Bazaar, serta merek global lainnya, seperti Shu Uemura, PUMA, dan Anna Sui. Selain itu, Jina juga aktif berkolaborasi dengan penata rias selebriti papan atas di Korea Selatan, seperti Red Velvet, T-ARA, dan Sistar. Karena kepiawaiannya, Jina beberapa kali tampil di Seoul Fashion Week 2009 – 2010, Shanghai K-Pop Star Fashion Show 2013, dan lain-lain.

Jina memberikan perhatian serius pada penciptaan kecantikan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses mencintai diri sendiri. Langkah pertama untuk mencintai diri sendiri adalah melihat diri sendiri sebagai individu yang indah dan unik. Untuk itu, Jina berkomitmen untuk menciptakan produk bagi perempuan untuk mengeksplorasi kecantikan unik mereka dengan berbagai warna yang cocok untuk setiap warna kulit.

Keahlian dan pemahaman mendalamnya tentang industri kecantikan di Korea Selatan mendorong lahirnya barenbliss, rangkaian produk kecantikan untuk kulit yang sehat, dan terinspirasi oleh kecantikan alami setiap individu mulai dari remaja hingga dewasa. barenbliss berkomitmen untuk membantu setiap individu mencapai kepuasan dan kebahagiaannya dalam menggunakan makeup.

“Tujuan kecantikan yang sebenarnya adalah kebahagiaan bagi diri sendiri, dan itu bukan hanya tentang hasil akhir tetapi juga proses penciptaannya,” kata Jina.

Mengusung filosofi unik dari merek “B+N+B” yang berarti terbuat dari bahan-bahan esensial murni, tidak berbahaya, dan sangat nyaman (Bare essentials, No harm, dan momen Bliss), BNB berkomitmen untuk menghadirkan kualitas tinggi seri kecantikan yang berkualitas, menyenangkan dan sehat.

barenbliss memposisikan dirinya sebagai merek K-beauty yang terbuat dari bahan-bahan alami dan diciptakan untuk anak muda global. Merek ini telah dianugerahi penghargaan editor kecantikan dari Beauty+, dan direkomendasikan oleh editor GlowPick, Allure, untuk kualitas terbaik dan desainnya yang menarik.

Sejak hadir di Indonesia pada 25 Agustus 2021 lalu, BNB langsung mendapatkan sambutan hangat dari para beauty enthusiast di Indonesia. Selama satu tahun perjalanannya ada banyak produk BNB yang selalu laris di pasar Indonesia beberapa diantaranya Peach Makes Perfect Lip Tint, True Beauty Inside Cushion, dan Double shot! C Day A Night Deep Brightening Double Serum. (RO/A-1)