5.177 Mahasiswa Baru Ikut PKKMB UNJ 2022

SEBANYAK 5.177 mahasiswa baru mengikuti pembukaan pengenalan kehidupan kampus Universitas Negeri Jakarta (PKKMB UNJ) 2022, pada Senin (22/8). Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, 65% atau sekitar 3.000-an dari total mahasiswa baru mengikuti secara luring di Stadium Atletik Rawamangun, Jakarta, sedangkan sisanya mengikuti secara daring.

Rektor UNJ Prof Komarudin menyampaikan motivasi dan pesan di hadapan ribuan mahasiswa baru. Ia menyebutkan terdapat 4 luaran penting dari kegiatan PKKMB UNJ kali ini yang bertema 'PKKMB Mewujudkan Mahasiswa Unggul dan Berprestasi di Era Digital'.

"Pertama, untuk mengenalkan dunia kampus, visi, dan budaya akademik kepada mahasiswa baru. Tujuannya agar mahasiswa baru mampu beradaptasi secara akademik, dan non akademik, memiliki kesiapan psikologis dan sosial, serta memiliki kebanggaan terhadap almamater UNJ," ujar Rektor Komarudin, Senin.

Poin kedua, kata dia, PKKMB mendorong mahasiswa baru untuk menjadi pembelajar yang tangguh dan mandiri. Menghadirkan prestasi akademik dan nonakademik, aktif dalam organisasi kemahasiswaan, memperkuat jejaring, dan berkontribusi nyata untuk dunia pendidikan.

PKKMB juga merupakan pengenalan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa baru. Kampus adalah miniatur Indonesia, rumah kebinekaan hasil tenunan yang luar biasa indah dari kemajemukan suku bangsa, adat istiadat, bahasa, agama, ras, dan antar golongan.



Keempat, PKKMB memberikan pengenalan wawasan global dan Universitas Negeri Jakarta adalah bagian penting dari masyarakat dunia. Oleh karena itu, mahasiswa baru harus mampu menjadi global citizen, memiliki global mindset, dan dapat bergaul di tingkat global.

"Pengenalan wawasan global bagi mahasiswa baru ini, kelak dapat menjadi jalan agar mahasiswa semakin on the track berperan untuk melakukan transformasi pendidikan dan transformasi sosial di masyarakat, baik sebagai agent of community empowerment, agent of change, agent of social control, moral force, iron stock, dan guardian of value," terang Rektor.

Pada kesempatan itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNJ, Abdul Sukur melaporkan bahwa total mahasiswa baru sebanyak 5.117 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 759 mahasiswa dari FIP, 769 mahasiswa dari FBS, 700 mahasiswa dari FMIPA, 774 mahasiswa dari FIS, 711 mahasiswa dari FT, 421 Mahasiswa dari FIK, 730 Mahasiswa dari FE, dan 253 mahasiswa dari FPPsi.

"Selamat datang mahasiswa baru UNJ, terus semangat dan raih prestasi di UNJ," tuturnya.

Ketua BEM UNJ 2022, Ahmad Syauqy juga menyambut kehadiran mahasiswa baru untuk bergabung sebagai warga UNJ. "Selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru UNJ di kampus pergerakan intelektual dan di kampus terbaik di Asia, bahkan di dunia," kata dia. (OL-16)