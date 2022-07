Ajak Anak Persiapkan Diri untuk Serunya Pertama Belajar di Sekolah

DI tengah situasi pandemi sekarang ini, dunia pendidikan Indonesia tetap melangkah ke depan dengan menjalankan pembelajaran tatap muka (PTM) di beberapa level pendidikan dan di berbagai wilayah Indonesia dengan syarat mematuhi protokol kesehatan.

Memahami anjuran PTM, para orangtua diminta membantu dalam persiapan diri anak, mulai dari perlengkapan sekolah.

Terkait persiapan anak sekolah pertama kali, penulis, pendiri. dan Direktris Akademi Montessori Haus Asia (MHA), Rosalyn Tamara, S.Sn, Dipl. Montessori, menjelaskan, “Kondisi yang terjadi saat ini banyak telah berubah, termasuk dunia pendidikan di Indonesia."

"Sehingga pentingnya banyak dukungan diberikan kepada anak terutama ketika akan masuk sekolah pertama kalinya, atau kembali bersekolah secara langsung," jelas Rosalyn dalam keterangan pers, Kamis (21/7).

Menurut Rosalyn, peran orangtua merupakan kunci yang perlu anak bawa saat akan bersekolah.

Orangtua turut berperan penting dalam memilihkan sekolah bagi anak, mempersiapkan diri anak seperti perlengkapan yang sesuai, agar anak-anak tidak takut untuk bertemu dengan wajah-wajah baru serta lingkungan baru di luar keluarga.

"Sama seperti orang dewasa, pertemuan pertama yang mengesankan akan membentuk mood yang baik dan berkelanjutan untuk dijalankan," ujar Rosaly.

"Begitu pula bagi anak-anak saat hendak pertama kali masuk sekolah dan bersapa dengan teman-teman sebayanya, sehingga orang tua perlu dengan optimal menyiapkan yang anak butuhkan,” papar Rosalyn.

Baca juga: Rekomendasi IDAI Sebelum PTM: Wajib Vaksin Lengkap dan Booster

Persiapan perlengkapan sekolah

Sementara itu, Ingga Gloriana, General Marketing Manager Mothercare Indonesia mengungkapkan, “Sebagai brand yang tumbuh dalam mendampingi kehidupan orangtua dan anak-anak, Mothercare tak luput dalam mendukung momen pertama anak bersekolah."

Oleh karenanya, Mothercare turut menyediakan tas sekolah dan peralatan makan untuk bekal anak sekolah dari Skip Hop yang bisa didapatkan di seluruh gerai, website, dan berbagai e-commerce Mothercare.

"Tidak sekadar hanya menyediakan perlengkapan sekolah, bersama Skip Hop, kami ingin memberikan pesan bahwa pentingnya peran serta orang tua untuk turun tangan memenuhi kebutuhan pertama anak saat akan masuk sekolah, bertemu dengan orang-orang serta lingkungan baru," jelasnya.

Ingga juga menjelaskan bahwa Mothercare meluncurkan edisi Super Bekal (Serunya Pertama Belajar dan Saling Kenal) dan Back-to-School, Skip Hop dengan menyediakan tas sekolah dan peralatan makan untuk bekal anak-anak di sekolah.

Untuk menarik dan membuat anak bersemangat bersekolah, Mothercare menghadirkan Zoo collection. Semua produk Skip Hop dibuat dengan desain yang lucu serta dengan mengutamakan fungsinya untuk si kecil.

"Skip Hop memberikan kebebasan si kecil untuk memilih karakter favoritnya mulai Darby the Dog, Eureka the Unicorn, Blossom the Butterfly dan masih banyak lagi yang siap menemani si kecil sekolah," jelas Ingga.

Public Figure dan ibu dari seorang anak, Kevin Liliana menyampaikan, “Memiliki seorang anak merupakan anugerah terindah bagiku, karena darinya aku menjadi belajar banyak hal yang belum pernah aku temui dimanapun pengalaman itu."

"Aku mau menanamkan kesan seru untuk pertama kali mulai belajar, bertemu teman-teman baru, guru-guru, serta rutinitas yang berbeda dari di rumah," jelas Kevin Liliana. (Nik/OL-09)