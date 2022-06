Didit Ratam Ramaikan Bursa Calon Ketua Iluni UI

PEMILIHAN Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI)

periode 2022-2025 mulai diikuti sejumlah kandidat. Salah satunya seorang profesional dan aktivis UI bernama Didit Ratam yang resmi mendaftar, Kamis (30/6).

Bersama pasukan pendamping dari kalangan Generasi Z dan milenial, dia

hadir ke kampus UI Salemba guna memastikan diri menjadi pendaftar

perdana dengan menyertakan kelengkapan administrasi sebagai persyaratan

dalam pengajuan diri menjadi calon Ketua ILUNI UI periode 2022-2025.

Sebagai seorang yang biasanya menjadi The Man behind the Scene dalam

berbagai peran positif selama ini, khususnya orkestrasi Iluni UI seperti penanganan pandemi covid-19, tanggap bencana di berbagai tempat di Indonesia maupun peran edukasi publik di dunia perdagangan internasional, pencalonannya dianggap membawa gagasan-gagasan ideal dalam mengembalikan peran almamater untuk negara, terutama menjawab berbagai tantangan zaman khususnya menyongsong Indonesia Maju 100 tahun Kemerdekaan RI tahun 2045.

"Saya menggunakan akronim DR atau tagline Just Did It," katanya saat

menyerahkan berkas pendaftaran Calon Ketua Iluni UI yang diterima

langsung oleh Ketua Iluni UI saat ini, Andre Rahadian bersama Ketua

Organizing Committee (OC) Ketsia Sihotang.

Didit menjelaskan, gagasan yang ia bawa terkait Iluni UI ialah menawarkan optimisme Indonesia 2045 lewat bonus demografinya yang direfleksikan melalui Kehadiran generasi muda dari kalangan Gen Z (Digital native) dan milenial alumni UI lintas fakultas.

Menurutnya, sosok-sosok muda yang cukup dikenal khalayak UI dengan

berbagai kreativitas, tech-savvy, maupun hobby dari generasi ini dengan

teknologi digital telah memberi berpengaruh besar.

"Pengaruh terhadap perubahan pola hidup dan peradaban Indonesia ke depan, dan semangat tersebut harus dieskalasi ke tingkat yang lebih tinggi," katanya.

Dengan mendalami dan mengekstraksi berbagai harapan alumni UI,

menjadikan program yang unggul bisa menumbuhkembangkan peran dari

Kepengurusan Iluni periode sebelumnya.

Sekian tahun berdinamika malang melintas dalam dunia aktivisme sociopreneur dan community development telah menggerakkan Didit Ratam yang selama ini telah menghadirkan kesejahteraan bagi lingkungan masyarakat untuk berkontribusi lebih besar pada almamaternya.

Untuk diketahui, pemilihan Ketua ILUNI UI akan dilaksanakan akhir

Agustus 2022. Menurut Didit ini menjadi momen kolosal seiring melandainya kondisi pandemi bagi masyarakat luas maupun alumni UI dari berbagai profesi dan domisilinya saat ini. (N-2)