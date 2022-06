Harga Cabai Di Kota Padang Makin Menggila

HARGA cabai dan bawang merah di Kota Padang, Sumatera Barat makin melonjak. Di Pasar Nanggalo Kota Padang, harga cabai rawit merah tembus Rp150 Ribu per kilogram padahal hari sebelumnya masih Rp120 ribu per kilogram.

Yuliana, 36, pedaganga di Pasar Naggalo mengatakan, tidak hanya cabai rawit setan, cabai merah, cabai hijau, dan bawang merah juga mengalami kenaikan. "Cabai darek Rp72.000 per kg biasanya Rp50.000 per kg," kata Yuliana, Jumat (10/6).

Selanjutnya cabai rawit kriting harganya Rp50 ribu per kg naik dari biasanya Rp45 Ribu per kg. Harga cabai hijau Rp40 ribu per kg naik

menjadi Rp44 ribu per kg. Kemudian, harga bawang merah Rp 52 ribu per kg naik dari sebelumnya Rp50 ribu. "Bawang ini naik sejak seminggu lalu, sebelumnya Rp48 ribu per kg, " ungkapnya.

Ia mengatakan, kenaikan harga cabai dan bawang berakibat pada turunnya daya beli masyarakat. "Pembeli yang biasa belanja sekilo cabai sekarang hanya beli seperempat atau setengah kilo saja," tambahnya.

Melonjaknya harga cabai dan bawang merah di Kota Padang disebabkan sedikitnya pasokan dari daerah penghasil. Kepala Dinas Pangan Kota Padang Guswardi mengatakan, biasanya pasokan bawang terbanyak dari Alahan Panjang, kondisinya disana petani banyak yang tidak panen sehingga pasokan bawang menjadi sedikit.

"Penyebab bawang merah naik dikarenakan di Alahan Panjang sedang musim kering akibatnya banyak tanaman petani yang gagal panen," katanya.

Selain itu, melonjaknya harga bawang dan cabai juga disebabkan tidak adanya pasokan yang masuk dari Jawa ke Padang. "Kemudian, tidak ada pasokan dari Jawa karena di sana katanya sedang terjadi banjir," lanjutnya.

Ia menekankan kenaikan cabai juga dipengaruhi saat ini tidak sedang musim panen dan tidak ada pasokan dari Jawa. "Di daerah-daerah sentral produksi cabai tidak sedang musim panen, kalaupun ada hanya sedikit," tandasnya. (OL-15)