Ridwan Kamil 'Titipkan' Eril pada Sungai Aare

GUBERNUR Jabar Ridwan Kamil menyampaikan pesan mengharukan saat meninggalkan Sungai Aare, yang berada di Swiss, lokasi hilangnya putra sulungnya, Emmeril Kahn Mumtadz, yang biasa dipanggil Eril.

Melalui unggahan akun instagramnya, Ridwan Kamil menyatakan telah mengikhlaskan putra sulungnya tersebut di sungai terpanjang di Swiss ini.

"Wahai Sungai Aare, sebagai sesama mahluk Allah SWT, aku titipkan jasad anak kami kepadamu," tulis Ridwan dalam unggahan pada Sabtu (4/6) dini hari.

Kang Emil mengatakan telah mengumandangkan azan di Sungai Aare, kemudian secara kiasan meminta Sungai Aare membahagiakan, melindungi, menyucikan, dan menerangi jasad Eril.

"Sudah kukumandangkan azan terbaikku di hadapanmu. Bahagiakan dia dalam keindahanmu. Selimuti dia dalam kehangatanmu. Lindungi dia dalam kemegahanmu. Sucikan dia dalam kejernihanmu," ungkap Emil

"Jadikan doa-doa kami menjadi cahaya penerang jasad syahidnya di dasarmu," lanjutnya.

Kang Emil mengatakan sungai yang bersih dan megah ini sudah ditakdirkan menjadi tempat terindah Emmeril untuk bertemu dengan Pencipta.

"Engkau sudah ditakdirkan sebagai tempat terindah dan terbaik baginya untuk bertemu dengan pemilik sejatinya, Allah SWT. Berjanjilah pada kami, wahai Sungai Aare," katanya.

Ridwan Kamil pun menyatakan ikhlas akan kepergian Emmeril dan meminta masyarakat memaafkannya.

"Innalilahi wainna illaihi rajiun. Dengan ini kami secara resmi melepas dan mengikhlaskan sepenuh hati atas berpulangnya anak kami tercinta, ananda Emmeril Kahn Mumtadz."

"Mohon dimaafkan jika semasa hidupnya ada kekhilafan dan kesalahan," tulis Ridwan Kamil.

Dia menuturkan telah kembali ke Tanah Air dan akan melaksanakan doa bersama untuk Emmeril. Di sisi lain pencarian Emmeril di Swiss tetap dilakukan.

"Kami sekeluarga sudah kembali ke Tanah Air dan akan melaksanakan doa bersama bakda Zuhur dan bakda Asar, besok Sabtu (4/6) bagi yang berkenan di kediaman Gedung Pakuan Bandung."

"Hatur nuhun. Pencarian jasad Eril akan terus dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan," lanjutnya,

Unggahan ini mendapat komentar dukungan dan doa dari banyak figur publik (pesohor) pada kolom komentarnya.

Di antaranya aktor Gading Marten melalui akun @gadiing yang menuliskan, "Kekallah kenangannya, Tuhan kasihanilah,"

Aktor Edric Tjandra melalui @edrictjandra menuliskan, "Deep condolences kang @ridwankamil & teh @ataliapr semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan."

Aktris Marsha Timothy pun menyatakan hal serupa melalui akun @marshatimothy, " Innalillahi wa innailaihi rojiun... doa terbaik buat putra tercinta... dan untuk seluruh keluarga."

Menteri Parekraf RI Sandiaga Uno pun melalui @sandiuno menulis komentar, "Semoga Allah senantiasa memberikan ketabahan dan kekuatan untuk Kang Emil dan keluarga. Insya Allah husnul khotimah. Aamiin ya rabbal alamin..."

Akun @arielnoah pun ikut berkomentar, "Semoga diberi kesabaran dan kekuatan kang, selalu mendoakan dari jauh."

Kemudian akun @kartikaputriworld berkomentar, "InsyaALLAH Syahid. Aamiin Alfatihah."

Akun @ernestprakasa menuliskan, "Hati kami turut patah untuk Kang Emil beserta keluarga. Semoga Tuhan yang Maha Baik memberi ketabahan."

Kemudian akun @iko.uwais menulis, "Innaa Lillaahi Wainnaa illaihi Roji'un.. Turut berduka sedalam2 nya Pak @ridwankamil."

Aktris asal Korea Selatan Ayana Jihye Moon @xolovelyayana pun ikut menyampaikan belasungkawa, "I'm so sorry for your loss Pak @ridwankamil and Ibu @ataliapr .. Inna Lillahi wa inna ilayhi raji'un.. Al-fatihah. Please stay strong..,"

Ungkapan serupa dituliskan berbagai akun centang biru lainnya, di antaranya Ivan Gunawan, Via Vallen, Eddi Brokoli, Najwa Shihab, Adrian Maulana, Boy William, Melody JKT48, dan Rieke Diah Pitaloka. (OL-1)