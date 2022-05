Ketua Umum Inkowapi Terpilih Jadi Life Membership The International Council of Women

KETUA Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi) Sharmila Yahya terpilih menjadi The Life Membership atau anggota kehormatan seumur hidup pertama dari Indonesia dalam ajang The International Council of Women (ICW)-CIF 36th General Assembly di Avignon City Hall, Kota Avignon, Paris, Prancis pada 16-21 Mei.

Menurut Sharmila penetapan sebagai The Life Membership yang pertama kali diberikan untuk Indonesia sejak The International Council of Women berdiri pada 1888 ini. Momen ini sekaligus bertepatan dengan 114 tahun Kebangkitan Nasional 20 Mei.

Ia mengatakan, menjadi sebuah kehormatan bagi Indonesia untuk mendorong peran aktif perempuan di Tanah Air dalam memperjuangkan hak, akses pendidikan, kesehatan serta keberagaman gender dalam dunia perdagangan dan profesional di tingkat Internasional.

"Ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Life Membership ICW ini memotivasi perempuan Indonesia untuk bangkit, aktif dan berkontribusi dalam berbagai bidang,” ujar Sharmila Yahya delegasi Indonesia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/5).

Terlebih lagi dunia Internasional memandang perempuan sebagai garda terdepan untuk agen perubahan dan edukasi generasi masa depan.

Kebebasan berusaha menjadi langkah akomodatif dalam pemberdayaan perempuan di era digitalisasi saat ini.

"Tentunya di era digitalisasi saat ini para perempuan dituntut untuk dapat meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya dalam mewujudkan kesetaraan di bidang usaha,” tegasnya.

Sharmila yang sekaligus Ketua Komite Tetap Kewirausahaan KADIN Indonesia ini, berkomitmen untuk terus mendorong pemberdayaan perempuan melalui sektor bidang usaha, baik skala UMKM, koperasi maupun kewirausahaan.

"Kedepan kita berharap perempuan Indonesia mampu menciptakan segala bidang kewirausahaan yang bisa membuka lapangan pekerjaan dan berdaya saing. Beyond entrepreneur target kedepannya,” jelasnya.

Dalam ajang The ICW-CIF 36th General Assembly di Avignon City Hall, Prancis ini, sekaligus menetapkan Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto Wiyogo, kembali menjabat sebagai Vice President International Council of Women (ICW). Selain Giwo, empat Vice President ICW terpilih adalah Fatma Fatos Inal (Turki), Pushpa Hedge (India), Jamal Hermes Ghibril (Lebanon) dan Nona Ricafort (Filipina).

Dengan mengambil tema "Social Protection for All Women and Girls: Sustainable Development for the World", Indonesia siap mewujudkan kesetaraan hak dan peran perempuan di kancah Internasional.