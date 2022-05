Lebih dari 406 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Diterima 199,3 Juta Masyarakat Indonesia

SEJAK pelaksanaan vaksinasi covid-19 nasional pertama pada 13 Januari 2021 hingga kini, Indonesia sudah berhasil menyuntikkan lebih dari 406 juta dosis vaksin covid-19 pada 199,3 juta orang.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan per 9 Mei 2022, pelaksanaan vaksinasi covid-19 untuk dosis 1 (primer) sudah mencapai 199,34 juta dosis atau 95,72% dari target sasaran yakni 208.265.720 orang.

Sedangkan untuk dosis 2 (primer) sudah mencapai 165,66 juta dosis (79,54%) dan dosis 3 (booster) mencapai 41,03 juta dosis (19,70%).

"Vaksin covid-19 memberikan perlindungan bagi kita dan orang-orang di sekitar kita," sebutnya.

Sementara itu, Prof Wiku menegaskan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) leveling akan terus berlanjut hingga kondisi covid-19 di tingkat internasional dan nasional terkendali dengan baik.

"PPKM secara fakta mampu melandaikan kondisi kenaikan kasus dan mempertahankannya hingga saat ini," ujar Prof Wiku.

Baca juga: Capaian Vaksinasi Booster 68%, Wisata Bali Diyakini akan Pulih

Per 10 Mei 2022, pemerintah kembali memperpanjang PPKM leveling melalui Instruksi Mendagri (InMendagri) No. 24 Tahun 2022 tentang PPKM di Wilayah Pulau Jawa - Bali dan InMendagri No. 25 Tahun 2022 tentang PPKM di wilayah non Jawa - Bali. PPKM leveling ini akan berlaku sampai tanggal 23 mei 2022.

Dalam kebijakan terbaru ini, masih terdapat 1 wilayah Jawa - Bali yang berada di level 3 yaitu Kabupaten Pamekasan. Sedangkan untuk wilayah non Jawa-Bali masih terdapat 22 kabupaten/kota yang masih berada di level 3.

Untuk itu, apresiasi diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menurunkan level PPKM dengan terus menyesuaikannya dengan indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi covid-19.

Sebagaimana ditetapkan Menteri Kesehatan serta ditambah dengan indikator capaian total vaksinasi daerah.(OL-5)