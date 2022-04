Sambut Ramadan, Grand Mercure Jakarta Harmoni Sajikan Menu Cita Rasa Berbeda

MENYAMBUT awal bulan suci Ramadan tahun ini Grand Mercure Jakarta Harmoni mengundang seluruh kolega yang selalu mendukung perkembangan bisnis, beberapa media di Jakarta untuk mempererat tali silahturahmi.

Grand Mercure Jakarta Harmoni juga memperkenalkan menu berbuka puasa yang beragam dan menikmati cita rasa Indonesia yang luar biasa dengan penawaran “Ramadan Wonderful Indonesia oleh ALL – Accor Live Limitless."

”Pada kesempatan kali ini Grand Mercure Jakarta Harmoni didukung oleh Yayasan Aksara Pengetahuan turut mengadakan ‘Corporate Social Responsibility’ dihadiri 30 anak yang hadir diisi dengan Kultum (kuliah 7 menit) singkat dan tentunya Kami sangat senang mempersembahkan Iftar yang luar biasa di City Grand Ballroom hotel kami dengan cita rasa yang disukai, termasuk hidangan khas Indonesia,” kata General Manager Grand Mercure Jakarta Harmoni, Subandi.

Nikmati satu hidangan prasmanan gratis untuk setiap empat pesanan (beli 4 dapat 5) saat bersantap buka puasa di restoran Hotel Accor mana pun yang berpartisipasi, bahkan tanpa menginap.

Baca juga: Grand Mercure Jakarta Harmoni Ajak Peduli Bumi dengan Ikuti Earth Hour

Anggota ALL - Accor Live Limitless dapat memperoleh dua kali poin reward dengan makanan mereka baik untuk makan di tempat, dibawa pulang, atau pesan antar. ALL adalah program loyalitas gaya hidup Accor yang memungkinkan Anda memperoleh poin reward dan mengakses manfaat eksklusif saat memesan penawaran ini.

Menjadi anggota ALL sangatlah mudah dan gratis dengan mengunjungi www.all.accor.com.

Pemegang kartu kredit CIMB Niaga World ALL Accor Live Limitless & anggota Accor Plus dapat menikmati tambahan diskon 15%, sedangkan pemegang kartu kredit CIMB Niaga Platinum ALL Accor Live Limitless atau kartu kredit CIMB Niaga lainnya dapat menikmati diskon 10%.

Selain itu, dalam semangat memberi di bulan suci ini, para tamu diundang untuk berdonasi.

Untuk setiap pembelian penawaran “Ramadan Wonderful Indonesia by ALL – Accor Live Limitless”, Rp5.000 akan disumbangkan ke salah satu program CSR Accor di Indonesia melalui Yayasan Peduli Tunas Bangsa, Sanggar ATFAC (A Trust For A Child).

Hal ini diharapkan dapat membantu anak-anak kurang mampu di pusat-pusat pembelajaran ATFAC Jakarta dan Bali menuju pendidikan mereka dan menuju masa depan yang lebih baik.

Jelajahi pilihan restoran di seluruh Indonesia dan mulailah merencanakan perayaan yang tak terlupakan dari 5 April hingga 28 April 2022 di Grand Mercure Jakarta Harmoni.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 021 – 345 3 999 dan kunjungi Instagram @GrandMercureJakartaHarmoni atau Facebook Grand Mercure Jakarta Harmoni.

Info dan pemesanan : Grand Mercure Jakarta Harmoni (021) 345 3999 atau Whatsapp (+62) 877 8025 7441 .