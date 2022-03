Ini Dia Jurnalis Media Group Network Peraih Journalist Day 2022

MEDIA Group Network memberikan apresiasi bagi jurnalis-jurnalis terbaiknya di Journalist Day 2022. Penghargaan juga diberikan kepada tokoh senior melalui Lifetime Achievement.

"Terima kasih sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya atas perjuangan selama dua tahun pandemi," kata CEO Media Group Muhammad Mirdal Akib di Grand Studio Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Kamis 17 Maret 2022. Mirdal mengatakan kinerja jurnalis bukan perkara mudah.

Apalagi jurnalis harus tetap menjadi garda terdepan di tengah pandemi covid-19. "Kerja jurnalis ada endurance, kerja keras, jatuh bangun, bahkan setelah sakit tetap mengejar berita," tutur dia.

Menurut Mirdal, Media Group Network perlu menyempatkan diri satu hari dalam setahun untuk mengapresiasi jurnalis. Dia berharap seluruh wartawan kian solid melalui Journalist Day 2022. "Selama pandemi kita sama-sama memecahkan masalah dan insyaallah setelah pandemi kita tetap bersama," ujar dia.

Berikut daftar pemenang apresiasi Journalist day 2022:

Lifetime Achievement Award: Elman Saragih

Best Journalist in Political, Law, and Security (Nasional): Candra Yuri Nuralam (MGN Press)

Best Journalist in Political, Law, and Security (Internasional): Fajar Nugraha (Medcom.id)

Best Journalist in Social and Human Interest: Umar Robbani (Lampung Post)

Best Journalist in Economic and Business: Fetry Wuryasti (Media Indonesia)

Best Journalist in Interview/Current Affairs: Aviani Malik (Metro TV)

Best Journalist in Feature/Special Report: Musta'an Basran (Lampung Post)

Best Journalist in Investigative Indepth Reporting: Rahdhini Ikaningrum (Metro TV)

Best Journalist in Sport News: Akmal Fauzi (Media Indonesia)

Best Data Journalism: Wanda Indana (Medcom.id)

Best Video Journalist: Christo Hantarikso (Metro TV)

Best Photo Journalist: Hariyanto (Media Indonesia)

Master Piece (Based on Photo): Briyan Bodo Hendro Kusumo (Media Indonesia) dengan karya Lebih Baik Pakai Masker Dobel, daripada Terpaksa Pakai Ventilator

Master Piece (Based on Video): Andromeda Arizalrathano (MGN Press), Sabago Viesaasa (MGN Press) dengan karya Temuan Kamar di Dalam Gorong-Gorong di Bandung

Master Piece (Based on Text): Ilham Pratama Putra (Medcom.id) dengan karya Lika-Liku Teknologi dan Pemenuhan HAM Pelajar Disabilitas

Pemenang Pekerja Media Kreatif:

Metro TV: Erik Setiabudi dan Baiq Rofidha Rahmamutia

Media Indonesia: Seno Aditya dan Riri Puspa Destianty

Medcom.id: Nadya Ulfha Rizkia

MG Radio Network: Ami Lidiya Melanrosa

Lampung Post: Dwi Yunita Sari

Pemenang Pekerja Media Suportif:

Metro TV: Adhvidya dan Othman Fida Ruzgar

Media Indonesia: Tim video Media Indonesia dan Panji Arimurti (manajer media sosial)

Medcom.id: Leni Anggraini

MGN Press: Tim IT Project Newsbox

Lampung Post: Agung Hari Kresna

Teknik Broadcasting: Mustofa

Pemenang The Best New Media in Reporting Covid-19 Pandemic: Pandemic Talks

