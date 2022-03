Luncurkan White Cell DNA di Paris, MS Glow Ingin Produk Lokal Mendunia

SELAMA ini sebagian orang mungkin masih ragu dengan produk-produk lokal. Padahal tidak sedikit produk lokal yang lebih baik ketimbang produk asing dan sudah diekspor ke negara-negara lain.

Untuk itu MS Glow memanfaatkan ajang Paris Show Weeks untuk memperkenalkan produk lokal. Bertempat di Bateaux Mouches, kapal pesiar mewah kota Paris, Prancis, MS Glow mengadakan acara lanjutan MS Glow Take Over Paris lewat acara instagram live bertajuk ‘Combination Of Advanced Technology Between Digital & Formulation, mereka meluncurkan White Cell DNA Series.

White Cell DNA Series yang diluncurkan di Paris itu terdiri dari White Cell DNA Night Cream dan Serum. White Cell DNA Night Cream dan Serum adalah krim malam dan serum inovasi terbaru yang diformulasi di AS dari MS Glow yang dapat mencerahkan kulit, menghambat hiperpigmentasi, meratakan warna kulit dan 6-7 kali lebih ampuh dan aman dari hydroquinone.

White Cell DNA jadi bahan pencerah terbaik yang aman untuk digunakan sehari-hari. Untuk diketahui, pada 2008 silam BPOM resmi melarang penggunaan produk kecantikan yang mengandung hydroquinone karena bisa menyebabkan efek samping seperti iritasi, inflamasi, dan dermatitis. Efek samping tersebut membuat masyarakat khawatir dan mencari bahan pengganti lain yang lebih aman.

“Kebanyakan orang ingin cepat dan instan. Mereka malah memakai skincare yang mengandung hydroquinone yang sebenarnya berbahaya buat kulit dan efek sampingnya banyak. Itulah kenapa aku termotivasi untuk berinovasi demi mencari bahan pengganti hydroquinone,” ujar ujar CEO Ms Glow Shandy Purnamasari di instagram live acara peluncuran.

Menurut Shandy kandungan White Cell DNA itu sudah dipatenkan MS Glow sebagai Daily Hydroquinone Replacement karena diformulasikan dengan nanoencapsulation technology berukuran 200 nanometer yang berfungsi melindungi bahan aktif sehingga dapat terserap lebih efektif dan tidak membuat kulit iritasi. Produk White Cell DNA series juga sudah tersertifikasi BPOM sehingga aman untuk kulit dan juga aman untuk ibu hamil dan menyusui.

“Filosofi di balik White Cell DNA adalah kita ingin mengajak kalian untuk lebih percaya produk lokal tersertifikasi BPOM yg hasilnya powerful, kaya antioksidan bahkan tidak mengiritasi kulit. White Cell DNA ini benar-benar dicompare dengan hydroquinone dan kandungan ini hasil dari R&D (Research & Development) di laboratorium yang ada di AS jadi keefektifannya teruji,” lanjut Shandy.

Setelah diluncurkan White Cell DNA Night Cream dan Serum akan didistribusikan ke reseller di seluruh Indonesia dan di luar negeri. (RO/A-1)