Frisian Flag Luncurkan Kampanye Pahlawan Kemajuan Keluarga Indonesia

MENANDAI titik perjalanan 100 tahunnya di Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia (FFI) meluncurkan kampanye Pahlawan Kemajuan Keluarga Indonesia.

Melalui kampanye ini, FFI menyebarkan semangat progresif kepada lebih banyak orang - semangat untuk terus bergerak maju bersama, menghadapi berbagai tantangan, menuju diri, keluarga dan bangsa yang lebih kuat.

Pada peluncuran kampanye ini, FFI menghadirkan narasumber-narasumber inspiratif yaitu pertama, sosok disabilitas inspiratif dan Pahlawan Kemajuan Keluarga Pilar Sehat, yakni Ponijo.

Kedua, peternak wanita Inspiratif dan Pahlawan Kemajuan Keluarga Pilar Sejahtera yakni Mita Kopiyah.

Ketiga, petani inspiratif dan Pahlawan Kemajuan Keluarga Pilar Selaras yakni Musodikun.

Selain itu, ada sutradara wanita Indonesia, Nia Dinata dan host Kick Andy & Founder Benihbaik.com, Andy F. Noya.

Corporate Affairs Director Frisian Flag Indonesia, Andrew F. Saputro menyampaikan,“Sebagai perusahaan yang selama 100 tahun telah mendampingi keluarga Indonesia dari generasi ke generasi, FFI percaya bahwa keluarga menjadi penggerak utama dalam kemajuan sebuah bangsa."

"FFI juga melihat, di balik setiap keluarga terdapat sosok yang dengan caranya masing-masing, memberikan inspirasi untuk menjadi kuat dan terus maju, bukan hanya untuk keluarganya sendiri, tapi juga untuk keluarga-keluarga lainnya," kata Andrew dalam keterangan pers, Minggu (27/2).

"Di momen 100 tahun kehadiran FFI di Indonesia, kami meluncurkan Kampanye Pahlawan Kemajuan Keluarga Indonesia sebagai apresiasi terhadap sosok-sosok inspiratif kemajuan keluarga," jelasnya

"Sekaligus terus menyebarkan inspirasi bagi lebih banyak orang untuk memiliki semangat progresif, dan bergerak #MelajuKuatBersama membangun keluarga yang lebih kuat serta bersama-sama membangun Indonesia yang Sehat, Sejahtera dan Selaras,” tambah Andrew.

Sosok-sosok inspiratif pahlawan kemajuan keluarga, kerap kita temukan di sekitar kita.

Mereka yang dengan upayanya, mampu mengatasi berbagai tantangan dan keterbatasan, demi mencapai kemajuan yang diinginkan. Menjadi sosok Pahlawan Kemajuan Keluarga Pilar Sehat,

Ponijo yang merupakan seorang disabilitas mampu menghalau keterbatasannya, dan berjuang memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga, serta anak-anak yang membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya.

Sedangkan Mita Kopiyah, dengan ketangguhan dan semangatnya mengelola peternakan sapi perah berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan menginspirasi keluarga-keluarga peternak sapi perah lain di wilayahnya, menjadikannya sosok Pahlawan Kemajuan Keluarga Pilar Sejahtera.

Sementara sosok Pahlawan Kemajuan Pilar Selaras tergambar dari Musodikun. Melalui perannya sebagai peternak dan petani, beliau turut ambil bagian dalam menciptakan keselarasan lingkungan melalui pengelolaan limbah kotoran ternak, yang didayagunakan menjadi pupuk organik.

Bukan hanya memberikan peluang ekonomi baru, tapi juga mengatasi permasalahan lingkungan yang dihadapi. Semangatnya juga berhasil menggerakkan rekan sejawat lainnya untuk menjalankan aksi yang serupa.

Inspirasi semangat progresif dari sosok pahlawan kemajuan keluarga, juga FFI sebarkan melalui film pendek yang terinspirasi dari daya juang para peternak sapi perah Indonesia.

FFI menggandeng Sutradara Wanita Indonesia, Nia Dinata dalam proses pembuatan film pendek tersebut.

“Selama proses pembuatan film, saya melihat dengan lebih dekat bagaimana perjuangan dan semangat para peternak sapi perah, dalam menghadapi tantangan setiap harinya demi pemenuhan gizi dan kesejahteraan keluarga," jelas sutradara wanita Indonesia, Nia Dinata.

"Kemahiran, pengetahuan yang komprehensif, kesabaran yang tinggi dan tentunya semangat untuk terus maju menjadi inspirasi dan penguatan tersendiri bagi saya," tambahnya.

Harapan untuk dapat menginspirasi lebih banyak orang juga disampaikan Host Kick Andy & Founder Benihbaik.com, Andy F. Noya.

“Inspirasi kerap kita temukan dari kerja keras dan perjalanan from zero to hero yang dilalui sosok-sosok di sekitar kita. Kehadiran kampanye Pahlawan Kemajuan Keluarga Indonesia yang diusung FFI ini diharapkan dapat memicu dan menginspirasi lebih banyak potensi penggerak keluarga lainnya, yang juga mau dan mampu untuk bergerak maju bersama demi kemajuan bersama," papar Andy.

Bekerja sama dengan Kick Andy, kampanye Pahlawan Kemajuan Keluarga Indonesia, akan mengumpulkan lebih banyak sosok Pahlawan Kemajuan Keluarga dari seluruh Indonesia.

Setiap orang dapat mengajukan diri, atau menominasikan sosok di sekitar yang telah memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan keluarganya, serta memberi dampak pada lingkungannya khususnya untuk memperkuat pilar Sehat, Sejahtera dan Selaras.

Selama proses berlangsungnya kampanye, para nominator akan melalui proses screening hingga Mei 2022, untuk kemudian diseleksi oleh dewan juri.

Pada Agustus mendatang, lima cerita dan sosok inspiratif terpilih akan mendapat penghargaan Arkatama, yang berarti permata yang menerangi keluarga. Informasi selengkapnya melalui kampanye ini dapat diakses melalui https://www.frisianflag.com/100tahun.

“Setiap orang dengan porsi dan perannya masing-masing, dapat menjadi pahlawan yang mampu menguatkan dan menggerakkan diri, keluarga dan masyarakat di sekitarnya menuju tujuan yang diharapkan,” tutup Andrew. (RO/OL-09)