Pameran Seni Digital 'Magister Raffaello' Dibuka Hari ini di Jakarta

PADA hari ini atau Jumat (25/20, HE Benedetto Latteri selaku Duta Besar Italia untuk Indonesia meresmikan pembukaan 'Magister Raffaello',sebuah pameran seni video yang bertempat di Ciputra ArtpreneurGallery, Jakarta.

Dipersembahkan oleh Magister Art dan dikuratori oleh Arch.Claudio Strinati, seorang pakar seni, lukisan, dan patung era Renaissance, pameran ini menampilkan sejumlah mahakarya Maestro Raphael.

Pameran dan akan dibuka untuk umum mulai tanggal 25 Februari hingga 31 Maret 2022.

Pameran ini terbagi dalam enam tema yaitu Intro-Identity, Inhabiting Spaces, Finding Balance, Portraits: Sacred and Profane Subjects, The Papal Apartments, dan Utopia and Power.

Duta Besar Benedetto Latteri mengatakan, “Kami sangat bangga dapat mempersembahkan mahakarya Maestro Raphael kepada para pecinta senidi Indonesia."

"Raphael merupakan seorang seniman dengan bakat luar biasa dan salah satu tokoh ternama pada era Renaissance yang senantiasa menjunjung tinggi keindahan dan kedamaian," jelasnya.

"Karya-karyanya mencerminkan perjalanan, pemandangan, dan kisah indah yang dilihat dan dialami oleh Maestro Raphael sendiri. Lukisannya sarat akan nilai filsafat, teologi, arsitektur, dan sains yang dapat kita pahami dan nikmati bahkan 500 tahun setelah kematianMaestro Raphael,” tutur Dubes Benedetto Latteri.

Baca juga: Pullman Bandung Grand Central Gelar Ink Transform, Pameran Seni Rupa Pertamanya.



Ia menambahkan, “Pameran seni ini sebelumnya sudah diselenggarakan di Vietnam, Austria, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan dan mencatat hingga 50.000 pengunjung secara global."

"Kini, Magister Raffaello hadir di Indonesia sebagai negara ke delapan di Asia dalam tur global. Pameran ini merupakan kegiatan yang besar guna memperkuat hubungan diplomatik bilateral antara Republik Italia dan Republik Indonesia,” tuturnya.

Maria Battaglia, Director, Italian Cultural Institute in Jakara, menjelaskan, “Pameran ini menceritakan sebuah kisah bak sebuah novel yang menampilkan enam karya seni dan menjadi tonggak penting dalam era Renaissance."

Pameran ini terdiri dari enam ruang khusus di mana pengunjung dapat mempelajari berbagai peristiwa bersejarah dan menjelajahi berbagai tempat di mana Raphael menetap, bekerja, dan mengenal dunianya melalui karya lukisan.

Dalam pameran ini, penyelenggara menampilkan pula karya seni yang diciptakan oleh seniman, penulis, dan filsuf lain yang terinspirasi oleh mahakarya Raphael.

Semua seniman, penulis, dan filsuf dalam pameran ini bak karakter dalam panggung teater yang membentuk sebuah kisah yang padu.

Pameran ini menyoroti berbagai elemen utama dalam perkembangan kepribadianRaphael serta aspek universal dari pengalaman manusia pada umumnya.

Pameran ini juga dapat disebut sebagai cerminan ideologis Raphael serta berbagai nilai kehidupan yang tersirat dalam seluruh karya seninya.”

Rina Ciputra Sastrawinata, President Director, Ciputra Artpreneur, mengatakan,“Ciputra Artpreneur Gallery dirancang sedemikian rupa agar menjadi tempat bertemunya para pecinta seni di Indonesia dan mempopulerkan Jakarta sebagai destinasi untuk menikmati seni dan budaya kelas dunia."

"Oleh karena itu, merupakan suatu kehormatan bagi Ciputra Artpreneur Gallery untuk menjadi tuan rumah Magister Raffaello, sebuah pameran seni video kelas dunia yang akan menginspirasi para pecinta seni Indonesia,” ucap Rina.

Para pecinta seni Indonesia dapat menikmatikeindahan lebih dari 50 karya yang dibuat oleh Raphael yang terbagi dalam enam tema.

Dalam pameran ini, pengunjung dapat memahami makna kehidupan dan karya seni Raphael serta menjelahahi ruang kerja, berbagai tempat yang dikunjungi Raphael, tokoh lainnya yang ditemui Raphael, dan mempelajari bagaimana Raphael mengembangkan karya seninya.

1.Intro-Identity

Dalam ruang ini, ditampilkan lukisan potret diri Raphael yang menandai awal perjalanan hidupnya. Pengunjung dapat membaca berbagai panel yang memuat informasi mengenai berbagai kota dan lokasi yang memiliki makna tersendiri dalam kehidupan Raphael, seperti Urbino, Città di Castello, kemudian Florence dan Roma.

2.Inhabiting Spaces

Dalam ruang ini, ditampilkan sebuah lukisan yang berjudul “La Città Ideale” (Kota Ideal) yang dibuat oleh seorang pelukis anonim yang hidup pada paruh kedua abad XV.

Secara metafora, lukisan ini mengangkat tema Central Prospectivedalam bidang arsitektur dan menggambarkan tempat Raphael dilahirkan dan dibesarkan.

Di ruang ini, pengunjung dapat menggunakan Gateway of Knowledge, sebuah panel interaktif yang menyediakan berbagai informasi mengenai karya seni Raphael dan pelukis lain yang menginspirasi Raphael.

3.Finding Balance

Dalam ruang ini, ditampilkan sebuah lukisan yang berjudul “The Deposition” yang menggambarkan pemakaman Yesus Kristus.

Lukisan ini merupakan sebuah tonggak di mana Raphael berhasil mencapai artistic maturity, sebuah tahap di mana Raphael menjadi lebih mahir dalam melukis dan menangkap esensi dari sebuah peristiwa yang dilukisnya.

Karya yang satu ini memiliki nilai spiritualyang mendalam dan seringkali dibandingkan dengan lukisan oleh seniman lain bernama Perugino, dan Benvenuti (L'Ortolano).

Sama seperti dengan ruang sebelumnya, area ini juga dilengkapi dengan Gateway of Knowledge di mana pengunjung dapat mengetahui lebih lanjut mengenai lukisan Raphael lainnya seperti Pala Dei, Pala Ansidei, Pala Colonna, dan Incoronazione della Vergin.

4.Portraits: Sacred and Profane Subjects

Dalam ruang ini, pengunjung akan menemukan panel yang memuat kisah kedatangan Raphael di Florence semasa Leonardo da Vinci dan Michelangelo Buonarroti masih hidup.

Pengunjung juga dapat melihat dua lukisan berjudul “The David”dan “Tondo Doni” serta berbagai potret diri Raphael lainnyayang diproduksi ulang sesuai dengan ukuran sesungguhnya di atas kanvas.

Terdapat dua monitor yang diletakkan di tengah ruangan untuk mempertunjukkan lukisan“The David” dan “Tondo Doni”. Sementara itu, lukisan potret diri Raphael akan muncul sebagai slideshow yang akan dimunculkan satu per satu.

5.The Papal Apartments

Ruangan ini dirancang sedemikian rupa agar menyerupai the Papal Apartments, yang menjadi tempat tinggal pendeta pada saat itu. Di dalam ruangan ini, terdapat bagian yang juga dirancang untuk menyerupai the Room of the Segnatura, yang menjadi perpustakaan dan ruang belajar yang menyimpan buku keagamaan.

Di dalam ruang ini pula, terdapat sebuah lukisan dinding yang berjudul 'The School of Athens'. Keseluruhan ruangan terlihat megah dengan rancangan arsitektur yang luar biasa sehingga menyerupai St Peter’s Cathedral yang pada saat itu sedang dalam proses renovasi di bawah pengawasan Bramante, mentor Raphael.

6.Utopia and Power

Dalam ruang ini, pengunjung dapat menyaksikan lukisan bernama Cacciata di Eliodoro dal Tempio (Expulsion of Heliodorus from the Temple) yang dapat ditemukan dalam the Room of Heliodorus, dalam the Papal Apartments.

Karya seni dimunculkan secara bertahap melalui slide show layaknya kepingan puzzle yang disusun secara bertahap dan dilengkapi dengan deskripsi audio.

Seluruh karya seni yang ditampilkan dalam pameran ini tersedia dalam limabahasa yaitu bahasa Indonesia, Italia, Inggris, Portugis dan Spanyol yang dapat diakses oleh anak-anak dandewasamelalui aplikasi Magister Art, yang dapat diunduh pengunjung melalui App Store atau Play Store dalam smartphone.

Pengunjung disarankan untuk menggunakan earphone pribadi selama berada di dalam pameran.

Pameran ini menyediakan konten yang disesuaikan untuk anak-anak disertai dengan teks dan gambar oleh Eva Montanari, seorang penulis dan ilustrator yang telah menerbitkan buku-buku untuk anak-anak di seluruh dunia sejak tahun 2000.

Pameran ini juga diiringi oleh musik yang dibuat oleh Antonio Fresa, seorang musisi, komposer dan pencipta soundtrack film ternama.

Magister Raffaello dibuka untuk umum mulai tanggal 25 Februari hingga 31 Maret 2022 di Ciputra Artpreneur Gallery, Ciputra World 1, lantai 11.

Pameran ini gratis dan buka setiap Selasa hingga Minggu, pukul 11:00 hingga 20:00 WIB (Senin tutup).

Untuk kenyamanan dan keamanan, setiap 1 jam sesi pameran ini terbatas untuk maksimal 30 pengunjung. Silakan kunjungi bit.ly/raffaello2022 untuk memilih waktu kunjungan yang diinginkan. (RO/OL-09)