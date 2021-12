Menikmati Akhir Tahun di Aloft Jakarta Wahid Hasyim

ALOFT Jakarta Wahid Hasyim menawarkan program pergantian akhir tahun dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yaitu menyuguhkan paket menginap dengan makan malam dan diiringi musik langsung bagi para tamunya yang menginap di malam tahun baru dan ingin menikmati pergantian malam tahun baru di area Jakarta Pusat.

Harga kamar yang ditawarkan mulai dari harga Rp. 1.000.000 net termasuk sarapan untuk dua orang per kamar per malam. Lalu harga makan malam yaitu Rp. 200.000 net per orang yang menyajikan hidangan khas nusantara dan internasional.

Acara makan malam ini dimulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB dan ditemani oleh alunan musik langsung.

“Di malam tahun baru ini, kami menyuguhkan paket menginap dengan makan malam diiringi sajian musik di area lobby untuk para tamu yang ingin menikmati pergantian tahun baru di Aloft Jakarta Wahid Hasyim," ujar Widia Anggreni – General Manager, Aloft Jakarta Wahid Hasyim.

. Kami berharap para tamu yang dapat menikmati momen ini dengan suasana kekeluargaan yang santai dan dengan tetap berkomitmen untuk menjalankan protokol kesehatan yang ketat sesuai anjuran pemerintah,” jelas Widia Anggreni.

Aloft Jakarta Wahid Hasyim merupakan salah satu brand dari Marriott International dan merupakan Brand Aloft pertama yang dibuka di Indonesia. Hotel berbintang 4 ini memiliki konsep modern dan berteknologi maju.

Berlokasi strategis di pusat kota Jakarta dan dikelilingi oleh tempat perbelanjaan, kuliner, dan tempat rekreasi. Hotel ini memiliki 179 kamar dengan desain urban yang terinspirasi dari kearifan lokal, dilengkapi dengan fasilitas meeting room dengan kapasitas sampai 80 orang, kolam renang dan juga gym.

Hotel ini juga memiliki tiga outlet, yaitu Nook Restaurant yang bertema Fushion, WXYZ Bar dan Re:Fuel yang menyediakan berbagai makanan ringan.

Re:Mix area merupakan area terbuka yang berlokasi di lantai lobi hotel di mana para tamu dapat duduk bersantai menikmati dekorasi mural yang memenuhi area ini atau menikmati berbagai permainan yang tersedia, seperti; billiard, football, dan permainan catur. (RO/OL-09)