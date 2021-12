Dukung Perempuan Indonesia Tetap Berpenampilan Cantik dan Menarik

PEREMPUAN sejatinya bukan sekadar pelengkap dalam keluarga. Kaum perempuanlah yang justru menjadi otak dalam keluarga. Mereka bahkan bisa berperan dalam apa saja.

Demi melihat kekuatan super perempuan itu, Aleza menceritakan perjalanan mereka bersama perempuan Indonesia dalam HUT ke-5 yang mengusung tema 'The Journey of Beauty'. Aleza merupakan salah satu brand lokal Indonesia dengan gaya modest dan percaya bahwa setiap perempuan memiliki keunikan tersendiri dalam setiap penampilan dan gaya berbusana mereka.

The Journey of Beauty Aleza Anniversary & Fashion Show diselenggarakan pada 7 Desember di Terrarium Rooftop Menara Imperium Kuningan, Jakarta. “Setelah hampir 2 tahun vakum dari offline event, kami ingin memberikan refreshment bagi para pecinta modest wear dengan kembali menampilkan koleksi kami secara langsung. Tidak hanya itu, akan ada special performance dari penyanyi muda Indonesia yang tetap aktif berkarya tanpa meninggalkan perannya sebagai seorang istri dan ibu, yaitu Andien Aisyah” ungkap Gita Prisilfia, Head of Product Development and Brand Strategy Aleza.

Konsep hybrid dilakukan pada acara ini karena tidak hanya dapat dinikmati secara langsung oleh para tamu undangan. Fashion show dapat disaksikan secara live streaming di channel YouTube Aleza. Riasan wajah yang lembut dari Wardah serta aksesoris dari Charles & Keith melengkapi penampilan para model dalam fashion show itu.

Dalam momentum kali ini, Aleza akan meluncurkan koleksi ELYSIAN yang memiliki arti cantik dan kreatif. “Dalam koleksi ini, kami ingin mengajak para pecinta modest wear untuk lebih aware terhadap body positivity dan age positivity, bahwa setiap perempuan tanpa mengenal usia, warna kulit dan bentuk tubuh tetap dapat berpenampilan cantik dan menarik. Beauty is not defined by skin color, age or body type oleh karena itu model-model yang tampil di runway akan beragam, mulai dari model dengan dark skin, light skin, curvy, skinny dan beragam pula dari sisi usia”, jelas Gita.

Elysian mewakili keberagaman style modest fashion di Indonesia. Untuk perempuan dengan style feminine, printed skirt dan dress dengan ornament pattern bisa menjadi pilihan. Tersedia pula beberapa atasan dengan variasi bahan pilihan yang nyaman dengan detail bordir, embellishments dan lace untuk tampilan semi-formal. Sweat-shirt serta knit cardigan hadir untuk melengkapi tampilan casual.

Koleksi Elysian akan hadir dalam 3 range warna yaitu Beige-Light yellow, Lilac Blue dan Emerald green-Terracotta, dengan total hampir 30 artikel produk dengan kisaran harga Rp 295,000 hingga Rp 895,000. Koleksi ini bisa didapatkan secara online di website Aleza.co.id dan di seluruh store Aleza yang ada di Jakarta, Aceh, Jambi, Lampung, Lombok, dan Medan pada 13 Desember. (RO/A-1)