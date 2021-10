English Fe2tival 2021 Dorong Kemampuan Berbahasa Inggris Pelajar Dan Mahasiswa

KEMAMPUAN berbahasa Inggris dengan baik saat ini menjadi hal penting yang harus dikuasai pelajar dan mahasiswa. Kemampuan berbahasa Inggris akan menjadi nilai tambah bagi pelajar ataupun mahasiswa.

Hal inilah yang menjadi salah satu dasar Program Studi Bahasa Inggris Universitas Bunda Mulia (UBM) mengadakan 'English Fe2tival 2021'. Kompetisi bahasa Inggris dengan tema 'Innovation in Action' yang berlangsung 19-23 Oktober 2021, digelar secara virtual.

"Ajang ini merupakan festival berskala nasional kedua yang diadakan program studi Bahasa Inggris, Universitas Bunda Mulia. English Fe2tival 2021 melombakan kategori speech untuk tingkat universitas dan short story writing dan vlog untuk tingkat SMA/SMK. Para peserta berasal dari seluruh Indonesia seperti DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Jambi, Wonosobo, Pematangsiantar, Bandar Lampung, Semarang, Cirebon, Belinyu, dan Tangerang," ungkap Daranindra, Koordinator Humas UBM dalam keteranganya, Selasa (26/10).

Untuk kategori short story writing, juara diraih Gerarda Majela dari sekolah Pangudi Luhur 2 Servasius (Bekasi). Peringkat dua diraih Regine Aileen Marcela Kalesaran (SMK Strada Budi Luhur, Bekasi) dan Nisrina Arifindari (SMA Dwiwarna Boarding School, Bogor) menempati peringkat tiga.

Untuk lomba vlog, predikat juara direbut Ivonne Intan Marpaung (SMA Methodist Pematangsiantar), peringkat dua William Steven (SMKS Yapenkos Belinyu, Bangka Belitung) dan, Alya Syahhira Wardanma (SMA Negeri 1 Kota Jambi) meraih peringkat tiga.

Sedanghlan dalam kategori speech, juara diraih Nadia Ninditiana Rahmawati (STIKS Tarakanita), disusul Shavina Lestiani (Universitas Teknokrat Indonesia) di peringkat dua, dan Tiar Aulia Mawaddah (Dian Nuswantoro University) di peringkat tiga.

"Pemenang mendapat hadiah uang serta sertifikat. Khusus untuk pemenang lomba tingkat SMA/SMK, selain hadiah uang dan sertifikat, juga mendapat beasiswa," jelas Daranindra.

English Fe2tival 2021, juga mengundang alumni dan mahasiswa magang program studi Bahasa Inggris UBM untuk membawakan talkshow dan sharing session berisi pengalaman mereka selama studi maupun menjalani internship sebagai penerjemah. Acara puncak English Fe2tival 2021 diisi dengan talkshow 'Monetizing Content through the Use of Technology' dengan bintang tamu Youtuber Cak Dave dari Londo Kampung Channel. (RO/OL-15)