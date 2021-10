Bangun SDM Unggul, Universitas BSI Gelar InspirAction Talk

MASA pagebluk covid-19 yang sudah berjalan dua tahun lebih ini menimbulkan tantangan baru dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul pascapandemi. Dalam membangun SDM tersebut, diperlukan penyesuaian dan ide-ide baru agar pembangunan kualitas SDM tidak mengalami penurunan atau kemunduran.

Hal tersebut mendasari Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) bersama Bank BCA serta Center for Strategic Entrepreneurial Leadership Universitas Indonesia (UI) akan melangsungkan kegiatan InspirAction Talk. Ketua Marketing and Communication (Marcom) Universitas BSI Achmad Baroqah Pohan mengatakan bahwa InspirAction Talk akan dihadiri beberapa narasumber profesional dari Direktur SDM Bank BCA Lianawaty Suwono dan Center for Strategic Entrepreneurial Leadership UI Roy Darmawan.

"Kegiatan yang bertajuk Membangun Kualitas SDM Unggul Pascapandemi Covid-19 ini akan diselenggarakan secara daring melalui Zoom dan channel Youtube KuliahBSIAja pada Jumat 29 Oktober 2021," ujar Achmad dalam keterangan resmi, Jumat (22/10). Menurutnya, acara yang akan dipandu oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas BSI Dr Ani Wijayanti ini diselenggarakan khusus untuk mahasiswa dan dosen Universitas BSI serta UI.

Achmad mengajak para mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan kegiatan itu, mereka akan tahu ke depan cara menjadi SDM yang berkualitas setelah pandemi covid-19.

"Ayo segera daftarkan diri kamu melalui link https://bit.ly/inspiractiontalk-univbsi dan dapatkan berupa e-sertifikat serta ilmu dalam membangun kualitas SDM pascapandemi," pungkasnya. kegiatan ini juga didukung oleh Mtryout serta media partner seperti MileniaNews, Bintang Sekolah Indonesia, dan BSI News. (OL-14)