SEBAF X UKDW Webinar Kuliah Umum: Generasi Adaptif, Untuk Indonesia Maju

SURYA Edukasi Bangsa Foundation bersama Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta menggelar kuliah umum, Kamis (30/9). Kegiatan bertajuk 'Generasi Adaptif untuk Indonesia Maju' itu berlangsung secara virtual.

Kuliah umum ini menghadirkan narasumber Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UKDW Yogyakarta Joko Purwadi. Selain itu, ada juga Director of Programming Metro TV Agus Mulyadi, dan Head of PR and Partnership Media Academy Henny Puspitasari.

Kuliah umum ini berfokus pada generasi adaptif, yakni kemampuan manusia menghadapi perubahan secara ekologis. "Seseorang yang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan; keadaan yang tidak pasti, kompleks, memiliki makna ganda dan yang lainnya," kata Warek III UKDW Yogyakarta Joko Purwadi dalam kuliah umum OSC Medcom.id Rabu, 29 September 2021.

Sementara itu, Director of Programming Metro TV Agus Mulyadi mengatakan, globalisasi selalu berkembang, dan anak muda Indonesia harus bisa mengimbanginya. Ia bilang, anak muda tak boleh hanya menuntut perubahan, tapi menjadi bagian perubahan.

"Perubahan bisa dilakukan jika anak mudanya adalah generasi yang adaptif pada perubahan dan menjadi bagian dari perubahan itu," ungkap Agus.

Melalui kuliah umum ini, para narasumber juga mengajak masyarakat untuk dapat mudah beradaptasi di setiap generasinya. Generasi yang terus berkembang setiap waktu. Juga mengajak masyarakat untuk dapat mengasah softskills maupun hardskills. (OL-10)