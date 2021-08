Sesi Penutup Festival Kepemimpinan Pertama di Indonesia Meriah

PENYELENGGARAAN Lead The Fest 2021 telah memasukii sesi terakhir pada 18 Agustus 2021. Penutupan acara ini menghadirkan narasumber spesial yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Beliau akan mengisi webinar sesi terakhir dengan topik “Future of Leadership Milestone in Indonesia”.

Acara penutupan Lead The Fest 2021 juga diawali penampilan spesial dari Dere dan teman-temannya dalam rangka konser amal pengadaan 1.000 APD untuk Indonesia dari Pemimpin.id yang berkolaborasi bersama Studio Tiga Dua Satu, Wecare.id, dan Paragon Technology and Innovation.

Konser amal tersebut selaras dengan salah satu tujuan dilaksanakannya acara Lead The Fest 2021 yakni meningkatkan semangat gotong royong untuk #MenangBersama melawan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Tema “Leading in The New Era” diambil sebagai respons atas segala perubahan yang terjadi saat ini yang memaksa kita untuk mau lebih tekun mengamati dan belajar cepat beradaptasi.

Lead The Fest ingin mengajak segenap elemen bangsa berdiskusi mengenai kepemimpinan di era baru. Bukan hanya kepemimpinan menghadapi krisis, tapi juga bentuk kepemimpinan yang relevan di masa yang akan datang. Acara ini merupakan forum dialog lintas generasi dan lintas sektoral. Menjadi ruang bagi para pembelajar dan pebelajar kepemimpinan di Indonesia.

Rangkaian Lead The Fest sendiri sudah berlangsungs sejak 12 hingga 18 Agustus 2021 dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia secara daring. Adapun, jumlah total penonton dari keseluruhan rangkaian acara ini yaitu mencapai 74.313 orang.

Lead The Fest 2021 ini pun juga didukung penuh oleh Vidio.com, Paragon Technology and Innovation dan Danacita, serta kolaborator RUMI (Rumah Mentor Indonesia), Menos, Rumah Wijaya, Yayasan Ganara Mari Berbagi Seni, DeepTech, Everidea Education, Maxima, Semua Murid Semua Guru, Pondok Inspirasi, Rumah Amal Salman dan banyak lagi.

Harapan besar dari acara Lead The Fest 2021 adalah calon-calon pemimpin masa depan Indonesia akan mampu menghadapi segala tantangan dengan lebih baik lagi. Terinspirasi oleh seluruh rangkaian kegiatan serta pembicara-pembicara ahli dan tokoh masyarakat yang ikut berbagi ilmu dan semangat juang besar untuk Indonesia bangkit dan #MenangBersama. (RO/OL-09)