ASTON Priority Simatupang Hotel & Conference Center Hadirkan Layanan ‘Drive Thru’

ASTON Priority Simatupang Hotel menghadirkan inovasi baru sebagai solusi untuk menikmati sajian makanan dan minuman tanpa berkerumun. Yaitu dengan menyediakan layanan Drive Thru.



Adapun layanan Drive Thru ini juga bisa menjadi pilihan bagi para penikmat kuliner untuk menikmati santapan hotel berbintang empat ketika di tengah perjalanan.



Adapun sajian yang dihidangkan adalah menu spesial dari Canary Coffee Shop. Hidangan ini dibuat langsung dengan menggunakan bahan yang segar.



Menampilkan aneka menu Canary Value Set dengan harga terjangkau mulai dari Rp40.000 net seperti pilihan Croffle, Pizza Margarita, Rice Bowl, Mac & Cheese dan ragam pilihan lainnya. Selain itu, juga menyediakan aneka minuman segar dan sehat seperti Immune Booster mulai dari Rp20.000 net dan Canary Delight yang dikemas dalam botol 1 liter seharga Rp55.000 net per botol.



Para penikmat kuliner tentunya juga bisa memesan menu reguler lainnya yang ada di Canary Coffee Shop. Seperti Sate Marangi, Sop Buntut, Fish & Chips, Steak Salmon, dan lainnya.



“Ini menjadi solusi pesan makanan secara cepat bagi Anda ketika lapar dalam perjalanan ataupun ingin membawa pulang sajian untuk dinikmati bersama keluarga di rumah. Tentu semua kami sajikan dengan bahan makanan yang segar dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam proses pembuatan makanannya. Para tamu hanya cukup memesan dari dalam mobil, tim kami akan membantu menyiapkan hidangannya," ucap Djoko Hendrasto selaku Executive Chef.



Para tamu juga disediakan tempat khusus untuk menunggu dan menikmati sajian di dalam mobil.



Hotel bintang empat ini juga telah disertifikasi CHSE dengan menerapkan protokol kesehatan. Seperti mewajibkan para tamu dan karyawan menggunakan masker, berjaga jarak, mencuci tangan, serta melakukan pengecekan kesehatan dengan rutin swab antigen setiap dua minggu sekali.



Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan dapat menghubungi 021 7883 8777 atau 0813 8900 5100 (WhatsApp), atau melalui email di simatupanginfo@astonhotelsinternational.com.



Untuk beragam promo dan informasi kegiatan terbaru dapat mengikuti sosial media Instagram @ASTONSimatupang dan Facebook di Aston Priority Simatupang Hotel & Conference Center. (RO/OL-10)