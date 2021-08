KCCI Gelar Lomba Ulasan Novel Terjemahan Korea

KOREAN Cultural Center Indonesia (KCCI) bekerja sama dengan Asosiasi Seni-budaya Korea di Indonesia, Penerbit Haru, dan Penerbit Baca mengadakan Lomba Ulasan Novel Terjemahan Korea, yang akan diadakan pada Agustus hingga September mendatang.

Lomba ini dibuat dengan tujuan mempromosikan sastra Korea yang unggul dalam berbagai genre, sekaligus sebagai upaya menjadikan sastra Korea bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia melalui kegiatan membaca dan mengulas.

Lomba ini dibuat khusus untuk warga negara Indonesia yang berbahasa Indonesia sebagai bahasa ibu (mother tongue).

Baca juga: Kemendikbudristek Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Produk Inovasi Bangsa

Pada lomba ini, peserta dibagi menjadi dua kategori yaitu kategori pelajar (setingkat SMA dan Perguruan Tinggi) dan kategori umum (usia minimal 20 tahun).

Untuk kategori pelajar, peserta diminta untuk mengulas novel terjemahan Korea karya penulis Hwang Sun-mi yang berjudul "The Dog Who Dared to Dream".

Untuk kategori umum, peserta diminta mengulas novel terjemahan Korea karya penulis Baek Se-hee yang berjudul "I Want to Die But I Want to Eat Tteokpokki".

Ulasan dapat ditulis sesuai dengan format lomba dan dapat dikirimkan mulai 10 Agustus hingga 10 September 2021 mendatang melalui tautan pendaftaran yang tersedia pada situs web KCCI (korean-culture.org).

Selanjutnya hasil ulasan terbaik akan diumuman pada 20 September 2021.

Para pemenang dari lomba ini akan mendapatkan berbagai hadiah istimewa dengan total nilai sebesar Rp18 juta.

Untuk informasi lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan lomba, Anda dapat mengunjungi laman daring KCCI, korean-culture.org. (RO/OL-1)