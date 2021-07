Mantan Menteri BUMN Sugiharto Tutup Usia

SATU lagi putra terbaik bangsa berpulang menghadap Sang Pencipta. Mantan Menteri BUMN Sugiharto meninggal dunia pada hari ini, Kamis (15/7), di Jakarta.

"Betul, kami mendapatkan informasi bahwa telah berpulang. Pertamina Group mengucapkan turun berduka atas berpulangnya Bapak Sugiharto. Semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya dan beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah," kata Pjs Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman saat dikonfirmasi, Kamis (15/7).

Disampaikan, saat ini, jenazah Sugiharto disemayamkan di rumah duka Jalan Ciniru 1 No 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Ucapan turut berduka juga datang dari Ketua Pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim Indoniesia (ICMI) Orwil Jawa Timur Ismail Nichu.

Sugiharto, semasa hidupnya, merupakan Wakil Ketua Umum ICMI se-Indonesia.

Sebelumnya, Rabu (14/7), kabar bahwa Sugiharto menderita sakit beredar di sejumlah pesan whatsapp para jurnalis. Sugiharto dilaporkan sedang mendapat perawatan di ICU RS Pertamina.

Sugiharto lahir di Medan, Sumatra Utara, pada 29 April 1955. Dia menjabat Menteri Negara BUMN di Kabinet Indonesia Bersatu, dari Oktober 2004 hingga Mei 2007.

Sugiharto juga sempat menjabat sebagai direksi di PT Medco Energy Tbk (MEDC) dan Komisaris Utama Pertamina.

Jabatan lain yang pernah diembannya antara lain, Direktur Keuangan dan Direktur Utama MedcoEnergi, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) hingga menjadi Advisor to the Board of IDB Member Countries Sovereign Investment Forum.

Sugiharto adalah lulusan Universitas Indonesia kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Manajemen di Amsterdam, Belanda dan Universitas

Gajah Mada dengan Judicium & Cum-Laude. (Ant/OL-1)