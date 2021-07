Temani Siswa Jalani Liburan di Rumah, Pahamify Luncurkan Program Edukatif

PEMERINTAH menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021 untuk mengatasi penyebaran COvid-19. PPKM Darurat meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada sebelumnya.

Pembatasan ini bertepatan dengan masa libur sekolah anak. Jika pada momen liburan sebelumnya anak-anak dapat mengunjungi tempat wisata atau pusat perbelanjaan dengan protokol kesehatan yang ketat, kini hal tersebut tidak lagi bisa dilakukan.

PT Pahami Cipta Edukasi (Pahamify) meluncurkan sejumlah kegiatan edukatif dan bermanfaat bernama ‘Pahamify Summer School’ yang dapat diikuti secara online di aplikasi Pahamify. Program yang berlangsung dari 26 Juni hingga 16 Juli 2021 itu terdiri dari Live Streaming Course, Pahamify Short Video, dan Pahamify Originals

Chief Executive Officer (CEO) Pahamify Syarif Rousyan Fikri mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia melalui kebijakan PPKM Darurat.

Adanya pembatasan ini bukan berarti membatasi ruang gerak dan kreativitas. Meski tidak bisa menghabiskan waktu libur sekolah di luar rumah, pelajar Indonesia tetap dapat mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya melalui Pahamify Summer School yang menghadirkan konten edukatif dan inovatif," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Live Streaming Course dalam Pahamify Summer School dilaksanakan setiap Senin hingga Jumat selama tiga minggu berturut-turut. Tema yang diangkat juga beragam, yakni Basic Programming setiap Senin; Public Speaking oleh CEO Pahamify setiap Selasa; Manga 101 setiap Rabu; Tailoring Dreams into Action setiap Kamis; dan Lo-Fi Composing setiap Jumat.

Sementara itu, Pahamify Short Video merupakan rangkaian video pendek untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan kepada CEO Pahamify melalui Twitter terkait motivasi, perkuliahan, dan lainnya.

Tak berhenti di situ, ada pula Pahamify Originals berupa kumpulan video produksi tim Pahamify yang membahas pengetahuan seru dengan tema Mind Blooming; Women in Sport; Space Race; dan Mipi. Pahamify Summer School merupakan bagian dari pelaksanaan Back to School Campaign yang dijalankan oleh Pahamify.

Kebijakan PPKM Darurat juga mewajibkan setiap sekolah untuk melanjutkan metode Pembelajaran Jarak Jauh. Mengingat adanya keterbatasan dalam proses pembelajaran online, ada baiknya bagi siswa untuk menambah sumber belajar sehingga lebih memahami materi yang disampaikan.

Pahamify pun mendampingi pelajar Indonesia dalam proses belajar online melalui berbagai fitur pendukung seperti Sesi Kelas Online Premium; Video Belajar; Try Out PTS, PAS dan UTBK; Study Plan; Grup Belajar Eksklusif; Rapor Evaluasi Belajar; hingga Webinar Edukatif. Pahamify juga mendukung orang tua siswa melalui program Komunitas Orang Tua yang kerap menyelenggarakan sharing session dan webinar inspiratif.

“Pahamify bertekad untuk mendukung pelajar Indonesia dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan mencapai potensi terbaiknya. PPKM Darurat bukan menjadi halangan bagi siapapun untuk terus berkembang dan mendapatkan ilmu baru. Melalui rangkaian kegiatan Pahamify Summer School ini kami berharap dapat memberikan motivasi dan semangat siswa dalam mengisi liburannya,” tutup Fikri. (RO/OL-7)