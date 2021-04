Tetap Sehat dan Cantik selama Ramadan

BERPUASA di bulan Ramadan adalah kewajiban bagi umat Muslim yang mampu. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak bisa beraktivitas lantaran berpuasa.

Demikian juga bagi perempuan. Tidak menjadi halangan bagi mereka untuk tetap tampil cantik di bulan Ramadan. Mereka bisa memakai make up natural dengan aplikasi yang ringan agar tetap fresh seharian.

"Perempuan harus tetap tampil cantik meski berpuasa, MS Cosmetic hadir sebagai Best Daily Make Up yang memudahkan perempuan untuk tetap tampil cantik natural setiap hari, kelembaban kulit wajah harus terus terjaga agar tidak kering dan kusam salah satunya dengan penggunaan JJ Glow Moisturizer" jelas Founder MS Glow, Maharani Kemala.

Sentuhan warna-warna nude yang di mix dengan sedikit warna cerah, kata dia bisa menjadi pilihan yang membuat wajah tidak tampak kering, kusam dan lesuh. Ia pun memberikan beberapa kiat agar riasan wajah tampak sempurna di masa Ramadan.

Pertama pastikan wajah bersih sebelum make up, lalu gunakan JJ Glow Moisturizer sebagai pelembab. Selanjutnya gunakan Ultra Moist Cushion dengan spf 50 untuk base makeup setelah Moisturizer. Langkah ketiga, gunakan Loose Powder Shade Oily to Matte untuk kamu yang memiliki kulit acne prone dan berminyak. Lalu gunakan shadow dengan pilihan warna terang yang dipadukan dengan shadow berwarna gelap di ujung mata untuk menimbulkan kesan gradasi dan natural. Untuk mempertegas make up bisa gunakan eyeliner. Dan terakhir, tambahkan sedikit loose powder dibagian t-zone dan rahang.

"Lakukan langkah tersebut agar tetap cantik dan sehat meski berpuasa," ujarnya. (RO/A-1)