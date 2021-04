Hyundai Kerja Bareng Ikon Pop BTS Sambut Hari Bumi

Hyundai Motor Company (HMC) hari ini merilis sebuah video dengan tema 'For Tomorrow We Won't Wait', yang menampilkan ikon pop BTS untuk menyambut Hari Bumi 2021 atau Earth Day 2021 (22 April 2021).

Video ini merupakan video kedua mengenai Hari Bumi dari Hyundai Motor yang menghadirkan BTS, di mana video pertama telah dirilis pada tahun lalu, menghasilkan lebih dari 100 juta view di YouTube. Hyundai Motor telah berkolaborasi dengan BTS pada kampanye hidrogen globalnya sejak tahun lalu untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya praktik berkelanjutan dan masa depan hidrogen sebagai sumber energi bersih melalui slogan 'Because of You'.

“Hyundai Motor dan BTS terus bekerja sama untuk menyebarkan nilai-nilai keberlanjutan ke seluruh dunia,” kata Thomas Schemera, Executive Vice President dan Chief Marketing Officer Hyundai Motor. “Tumbuhnya kesadaran generasi MZ mengenai dampak dari pilihan gaya hidup serta keputusan mereka ketika membeli sesuatu terhadap lingkungan; telah membuat mereka mencari solusi yang lebih ramah lingkungan untuk kebutuhan sehari-hari.”

Schemera menambahkan, "NEXO, sebuah SUV khusus yang berbahan bakar hidrogen, merupakan tanggapan Hyundai Motor terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan lingkungan. Kami ingin memberikan kemudahan akses akan moda transportasi yang berkelanjutan seperti NEXO untuk semua orang; dan secara bersamaan berkolaborasi dengan BTS untuk memberikan dorongan positif kepada para pelanggan di seluruh dunia. ”

Video tersebut menunjukkan anggota BTS mengambil bagian dalam berbagai kegiatan ramah lingkungan yang dapat dengan mudah dipraktekan ke dalam rutinitas sehari-hari, sebagai upaya mendorong orang lain dalam melakukan hal yang sama.

Anggota-anggota dari BTS dan juga generasi MZ - istilah yang merujuk pada konsumen Milenial dan Generasi Z - berpartisipasi dalam aktivitas seperti membersihkan sampah dari laut dan jalanan dengan penuh kesadaran, berkebun dan bertani di perkotaan, memilih untuk menggunakan fashion yang berkelanjutan, dan mematikan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat listrik. Pada video tersebut, mereka turut menunjukkan cara mengkonsumsi minuman dari gelas dan tumbler yang dapat digunakan kembali dan menjalani gaya hidup zero waste dengan membawa tas serta toples sendiri saat berbelanja bahan makanan guna mengurangi jumlah limbah dari kemasan-kemasan yang ada.

Video tersebut juga menunjukkan anggota BTS bepergian dengan SUV berbahan bakar hidrogen, NEXO, kendaraan yang hanya mengeluarkan air dan bebas polutan. Video tersebut diakhiri dengan pesan dari Hyundai Motor, 'For Tomorrow We Won't Wait, Because of You’, sebelum diakhiri dengan lampu pencahayaan yang dimatikan oleh Spot®, robot komersial pertama dari Boston Dynamics, yang dapat membantu berbagai perusahaan industri memenuhi tujuan keberlanjutan melalui pemantauan dan inspeksi lokasi dari jarak jauh. Pada Desember 2020, Hyundai Motor Group dan SoftBank Group Corp. menyetujui sebuah perjanjian di mana Hyundai Motor Group akan mengakuisisi saham utama di Boston Dynamics.

Hyundai berencana untuk memperpanjang kampanye ini hingga Juni dalam merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. (OL-12)