Kampoeng Ramadhan Hadir di Yello Manggarai Hotel Jakarta

MENYAMBUT bulan Ramadhan Yello Manggarai Hotel Jakarta menawarkan paket buka puasa dan menginap selama bulan Ramadhan. Paket berbuka puasa dengan tema ‘Kampoeng Ramadhan’ hadir di Wok n Tok dan Peron Skycafe, Yello Manggarai Hotel Jakarta.

Dengan hanya membayar Rp99,000 nett per orang dari harga normal Rp 139.000 nett per orang, Anda bisa berbuka puasa, makan dan minum sepuasnya dengan takjil serta beragam hidangan menu Nusantara.

Selain paket buka puasa sepuasnya, Yello Manggarai Jakarta pun memberikan paket kamar yang sudah termasuk buka puasa untuk dua orang, harga dimulai dari Rp 598.000 nett per kamar per malam. Dan atau paket kamar yang sudah termasuk Sahoor dengan menu A’la Carte untuk dua orang, dengan harga dimulai dari Rp 543.000 nett per kamar per malam.

Khusus bagi tamu yang ingin menggelar pertemuan, kami memiliki promosi dengan hanya membayar paket buka puasa sudah dapat ruangan khusus untuk menggelar pertemuan, dengan minimal pemesanan sebanyak 10 orang dan dengan harga sebesar Rp 139.000 nett per orang. Promosi ini sudah termasuk ruang pertemuan selama 4 jam dan buka puasa di Wok n Tok atau PERON Skycafe kami.

“Tema Kampoeng Ramadhan kali ini akan menyajikan sajian menu khas Nusantara yang diolah secara profesional oleh Chef & B Manager kami Chef Chrisentianus Widya dan tim," ujar Shafana Zanubia selaku Assistant Marketing Communication Yello Manggarai Hotel Jakarta.

"Tentu kami menyediakan sajian berbuka puasa dengan menggunakan bahan – bahan yang segar. Tahun ini kami juga terus menerapakan protokol kesehatan untuk kenyamanan para tamu kami dimana tim kuliner kami turun langsung menyajikan hidangan, menggunakan masker dan face shield,” jelas Shafana Zanubia.

Buka puasa akan dilaksanakan dengan mengikuti standar protokol kesehatan dan dimulai pada tanggal 13 April sampai dengan malam takbir untuk menyambut Idul Fitri 2021 dimulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Untuk pemesanan silahkan hubungi kontak +6221 3042 8888 atau email info-yello-manggarai@tauzia.com. (RO/OL-09)