Komit Dukung Pemberdayaan Perempuan Indonesia

SUKA atau tidak kaum perempuan kerap masih mendapat perlakuan yang tidak adil di berbagai bidang. Padahal sejatinya potensi mereka tidak kalah dari kaum laki jika diberi kesempatan.

Persoalannya memang ada berbagai faktor yang membuat kaum perempuan terhambat untuk maju. Salah satunya adalah faktor budaya. Berangkat dari situ Danone Indonesia menggelar program bertajuk ‘Stellar Women Entrepreneurship Academy yang berkolaborasi dengan komunitas Stellar Women yang berfokus terhadap pemberdayaan perempuan Indonesia dan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE).

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Perempuan Pengusaha Berpikir Ekspor

Dalam suasana perayaan Hari Perempuan Sedunia, program kolaborasi ini diharapkan dapat membantu memberikan dukungan terhadap perempuan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), serta meningkatkan kemampuan perempuan dalam berbisnis yang ramah lingkungan dan menjadi pemimpin di lingkungan.

Saat ini, terdapat sekitar 22 juta dari total 85 juta perempuan Indonesia yang aktif dalam berbagai kegiatan wirausaha. Selain itu, sebuah studi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan terhadap peran pemimpin perempuan dalam bisnis.

Namun, masih banyak perempuan yang membutuhkan dukungan agar dapat memulai bisnis, menjadi pemimpin, serta membangun dampak sosial dan lingkungan positif

melalui usaha mereka. Terlebih, penurunan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi bisnis dan UKM, termasuk yang dikelola perempuan.

Vice President General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto menyatakan, bahwa perempuan memiliki peranan besar di masyarakat, mulai dari menjaga kesehatan anak dan keluarga, hingga berkarya melalui pekerjaan atau usaha. “Melalui visi One Planet, One Health, Danone Indonesia berkomitmen untuk membawa kesehatan ke sebanyak mungkin masyarakat, termasuk melalui

pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan perempuan. Untuk itu, dibutuhkan program pemberdayaan perempuan yang dapat membantu mereka untuk beradaptasi hingga mampu menjadi pemimpin dan pembawa perubahan bagi lingkungannya.”

“Kami berkomitmen untuk terus berupaya mendukung dan menginisiasi program-program pemberdayaan perempuan, salah satunya dengan kerja sama melalui Stellar Women Entrepreneurship Academy. Inisiatif tersebut juga merupakan perwujudan dari salah satu visi Sustainable Development Goals pada sektor Kesetaraan Gender yang dicanangkan oleh pemerintah,” imbuhnya.

Head of Programmes UN Women Indonesia, Dwi Yuliawati Faiz, menambahkan peran

perempuan sangat penting bagi pemulihan perekonomian yang saat ini terpuruk akibat pandemi covid-19, terutama di bidang usaha. “Harus diakui bahwa kepemimpinan perempuan di dunia usaha, bahkan sebelum pandemi, masih memiliki tantangan, oleh karena itu kami menyambut baik inisiatif dari Danone di Indonesia ini yang memfasilitasi lahirnya perempuan-perempuan pemimpin di

dunia usaha,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa hasil kajian dari UN Secretary-General's High Level Panel dalam Women's Economic Empowerment3 menunjukkan bahwa memposisikan perempuan dalam posisi pemimpin dapat memberikan kontribusi yang positif bagi dunia usaha.

Founder Stellar Women, Samira Shihab menjelaskan bahwa Stellar Women Entrepreneurship Academy’ akan terdiri dari beragam sesi kelas online yang akan berisi materi tentang product development, sales, branding, marketing, leadership, dan self-confidence. Sesi kelas online tersebut akan menyajikan

beragam kasus yang meliputi permasalahan, solusi, impact, dan takeaways-nya.

“Alasan utama mengadakan program ‘Stellar Women Entrepreneurship Academy’ merupakan bentuk misi kami dalam empowering women to be the next generation of leaders. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan akses untuk menambah entrepreneurial skills mereka, dan juga menyediakan platform untuk knowledge sharing dan networking,” ujar Samira.

Kami turut senang dapat berpartisipasi dalam program ‘Stellar Women Entrepreneurship Academy’, di mana kegiatan ini merupakan salah satu langkah efektif dalam mendukung perempuan untuk mewujudkan potensi mereka sehingga dapat menjadi pemimpin dalam bisnis yang memberikan dampak sosial untuk lingkungan sekitar. Kami sangat mengapresiasi perusahaan, institusi, organisasi yang memberikan perempuan kesempatan yang setara untuk menduduki jabatan penting,” tutur Executive Director Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE), Maya Juwita.

“Secara umum, pandemi Covid-19 mengguncang industri UKM yang mana banyak digeluti oleh perempuan. Kemampuan beradaptasi dan memanfaatkan peluang dalam kondisi seperti ini merupakan sebuah keharusan. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan organisasi sangat dibutuhkan untuk memberikan akses lebih banyak kepada para perempuan Indonesia, untuk meraih potensi secara penuh sehingga dapat menjadi pemimpin dalam bisnis yang tidak hanya memajukan industri tetapi juga memberikan dampak sosial terhadap lingkungan,” jelas Asdep

Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (KPPPA), Eni Widiyanti. (A-1)