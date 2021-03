Hari Perempuan Sedunia dan Pandemi Inspirasi Lahirnya Sheima

MASA pandemi menjadi tantangan sekaligus peluang. Banyak hal baru yang muncul karena keterbatasan dan juga kebutuhan, salah satunya terkait dengan perawatan kulit.

Hand sanitizer, kini menjadi hal yang wajib sekaligus diperlukan dalam keseharian. Sayangnya, kebutuhan akan perawatan kulit wajah yang mampu melindungi dari dari bakteri sering kali terlupakan. Untuk itulah Sheima hadir untuk mereka yang aktif dan banyak beraktivitas di luar ataupun di dalam ruangan. "Kosmetik Sheima ini hadir awalnya memang pada masa pandemi yang mana ingin membuat perawatan kulit, cocok, dan aman juga melindungi khususnya dari bakteri di sekitar. Di samping itu juga ingin memberikan perawatan terbaik dan perlindungan untuk mereka yang aktif beraktivitas," kata Rina Nuruna pemilik, saat peluncuran kosmetik lokal Sheima di Jakarta, Senin (8/3).

Sheima, diluncurkan pada Hari Perempuan Internasional (International Women's Day) yang dirayakan setiap 8 Maret bukan tanpa alasan. Mereka memberikan dukungan bagi perempuan melalui kampanye “beyouthink” yang diangkap dari dreams, friendship, inpirations, beauty, dan self love. "Karena setiap orang termasuk perempuan memiliki semua itu, kami mendukungnya, itulah mengapa kami memulai bertepatan dengan International Women's Day," kata Rina.

Keenam perempuan yang diajak dalam kampanye itu adalah Angel Priscilla, Rosa Ndona, Priska Aquilla, Samantha Tania, Fika Nurfauziah, Adelina S. Azzahra.

Para perempuan diajak untuk lebih peduli dengan diri, lebih percaya akan dirinya sendiri sekaligus optimistis untuk meraih impiannya. "Kami mengajak perempuan aktif agar selalu berpikir positif sehingga bisa menjadi inspirasi banyak orang di sekitarnya. “beyouthink” kami pilih karena kami percaya bahwa para perempuan Indonesia memiliki lebih banyak hal positif dari yang mereka kira."

Terdapat dua varian produk yang ditawarkan Sheima untuk masyarakat luas, yaitu face mist dan body serum. Dalam masa pandemi produk ini diperuntukkan guna melindungi bagian yang terpapar tanpa pelindung seperti bagian wajah yang tidak tertutup masker, dan kulit badan. "Kedua produk ini teruji aman akan kandungan antibakteri, tabir surya SPF 35 PA++, AHA BHA, dan lainnya yang jelas mampu merawat, mencerahkan, dan melindungi kulit," tambahnya.

Musim pandemi, selain penting mensterilkan tangan, wajah juga bagian yang sangat penting untuk dibersihkan. "Karena awal masuknya virus ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, dan mata. Semua organ tersebut berada di wajah kita. Ketika kita menyemprotkan face sanitizer ke wajah, setidaknya kita sudah membunuh bakteri dan virus yang menempel di bagian sekitar wajah dan hal tersebut membantu mengurangi risiko Covid-19," kata dr. Fatimah Zahra, M.Biomed AAM melalui telewicara dari Kota Pagar Alam Sumatra Selatan, pada kesempatan yang sama.

Dokter Fatimah menambahkan jika wajah tidak dibersihkan, otomatis kotoran yang ada di wajah tetap menempel di kulit. Hal ini yang membuat bakteri akan berkembang biak di kulit dan membuat masalah kulit seperti iritasi, jerawat, hingga sampai bisa jadi kurap atau kudis.

Selain itu wajah yang kotor dan kurang bersih tidak akan maksimal menyerap kandungan aktif dari produk skin care. "Jika tidak membersihkan kulit sebelum melakukan skin care rutin, maka produk yang kita gunakan tidak akan bekerja dengan baik, malah bisa jadi menimbulkan masalah dan menambah masalah kulit."

Produk ini juga mendapatkan sambutan baik dari penggunanya. Kisah pengguna produk ini Fika Nurfauziah, selebritas TikTok dan selebgram ini misalnya. Dia telah menggunakan kedua produk Sheima. Menurutnya, drama memilih skin care yang benar-benar cocok telah usai. "Aku memilih produk lokal yang bukan sekadar mendukung kita dalam dunia per-skin care-an, tetap juga mendukung kita untuk #loveyourself banget!" katanya dalam unggahan di akun Instagramnya fikanurfauziah30. Akun itu telah diikuti oleh 17,3 juta akun. Fika Nurfauziah merupakan key opinion leader yang diajak serta dalam kampanye Sheima #beyouthink 'Be You Think'.

Hal senada juga disampaikan oleh Samantha Tania, konsumen yang diikutsertakan dalam kampanye sekaligus wanita aktif karyawati sebuah perusahaan swasta bidang alat berat. Dia menyampaikan keriangannya menemukan produk lokal di masa kini. "Sebagai seseorang yang sering terpapar matahari, saya perlu menjaga kulit. Dengan efek memutihkan, hand and body serum Sheima memiliki proteksi pada sinar ultraviolet. Sangat menarik kan? Wanginya pun enak jujur," unggahnya melalui akun Instagram. (OL-12)