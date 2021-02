Asah Kreativitas dengan Permainan Lego

LEGO Group meluncurkan rangkaian produk lengkap untuk pengalaman bermain LEGO Super Mario terbaru di Indonesia melalui koleksi seru Starter Course, Expansion Sets, Collectible Character Packs, dan Power-Up Packs. Koleksi ini merupakan hasil kolaborasi unik bersama dengan Nintendo.

Lego Super Mario akan memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan karakter Super Mario di dunia nyata. Melalui koleksi ini, penggemar bisa membangun rumah Mario mereka, mencari harta karun yang disembunyikan oleh Toad, serta mengalahkan Koopa Troopa di Benteng yang dijaga ketat.



Bukan hanya itu, koleksi The Starter Course menjadi kunci untuk memulai seluruh permainan Super Mario di dunia nyata dan menjadi satu-satunya set yang dilengkapi dengan fitur Lego Mario interaktif yang dapat mengumpulkan koin dalam tingkatan permainan yang dibuat dengan blok Lego.

Koleksi Lego Super Mario membawa interaksi, sistem, dan aturan yang ada dalam permainan digital Super Mario dan menjadikannya pengalaman bermain blok Legosecara tradisional. Semua koleksi dilengkapi dengan serangkaian tantangan dan karakter unik Super Mario untuk dimainkan sendiri oleh penggemar, atau dimainkan bersama dengan lawan.

Selain itu, untuk menambah keseruan juga diluncurkan koleksi 10 karakter musuh yang tersedia dalam Blind Character Packs. Setiap paket rahasia akan berisi karakter yang dapat dibangun dan dimainkan bersama terdiri dari Huckit Crab, Spiny Cheep Cheep, Ninji, Foo, Parachute Goomba, Para-Beetle, Poison Mushroom, Thwimp, Fly Guy, dan Bone Goomba.

Setiap Expansion Set dan Collectible Character dibuat untuk digunakan bersama dengan koleksi Adventures with Mario Starter Course, untuk pengalaman bermain yang lebih seru. Set untuk permainan awal menampilkan tujuh blok aksi yang menghasilkan interaksi berbeda saat dimainkan bersama figur Lego Mario, yang memiliki layar LCD di mata, mulut, dan perutnya untuk menampilkan reaksi langsung terhadap gerakan, warna, dari blok aksi tersebut.



Baca juga: Utamakan Keamanan Saat Pilih Produk untuk Anak



"Pada peluncuran 22 set LEGO Super Mario, saya sangat menantikan para penggemar bisa bermain lebih seru dengan koleksi terbaru ini termasuk juga koleksi blok Lego Power-Up Packs yang unik," kata Takashi Tezuka, Executive Officer dan Game Producer of Nintendo Co Ltd, dalam keterangannya, Selasa (16/2).

Menurut Takashi, pihaknya mengerti bahwa tiap penggemar memiliki kesenangan dan imajinasi masing-masing. Dengan menambahkan blok Lego yang sudah mereka miliki ke Starter Course, dan Expansion sets Lego Super Mario yang berbeda, pihaknya berharap setiap penggemar dapat menciptakan berbagai dunia Mario yang mereka suka dan terus menikmatinya tanpa batas waktu.

"Reaksi penggemar terhadap LEGO Super Mario sangat luar biasa," kata Jonathan Bennink, Digital Design Lead di Lego Super Mario, Lego Group.

"Super Mario adalah sebuah ikon, dan para penggemarnya sudah tidak sabar menunggu peluncuran dan detail lengkap koleksi produk ini di Indonesia. Seluruh koleksi yang kami luncurkan dibuat untuk menghidupkan karakter Super Mario, teman-temannya, hingga para musuhnya. Kami senang melihat kreativitas penggemar Nintendo dan Lego, dan tidak sabar melihat mereka menuangkan imajinasinya saat bermain dan berinteraksi dengan Super Mario di dunia nyata," pungkasnya.

Penggemar juga akan didukung dengan aplikasi digital Lego Super Mario gratis yang dibuat oleh Lego Group, fitur pendukung ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan keseruan bermain blok Lego secara langsung. Dengan fitur ini penggemar bisa melacak skor yang mereka dapatkan dan menjadi acuan untuk terus menyusun blok Lego.

Selain itu, aplikasi ini juga bisa memberikan instruksi menyusun blok Lego secara digital dengan fitur zoom dan rotasi, juga dilengkapi dengan saran, berbagai cara kreatif lainnya untuk membangun dan bermain serta dilengkapi forum digital yang aman untuk berbagi ide dengan sesama penggemar lainnya. (RO/S-2)